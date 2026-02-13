Suradnja s Francuskom već je dugo vrlo uspješna , izjavio je direktor, naglasivši da su dvije strane izvrsne odnose na obostranu korist naučile graditi u šarolikom političkom i povijesnom kontekstu, prenosi TASS riječi ruske državne tvrtke za nuklearnu energiju , pozivajući se na intervju u stručnom časopisu Strana Rosatom. Lihačev je osobito istaknuo isporuke sovjetskog obogaćenog uranija tijekom 1970-ih, na vrhuncu Hladnog rata, koje su odigrale važnu ulogu u razvoju francuske nuklearne energije.

"Francuzi su izgradili nuklearne reaktore jer su mogli biti sigurni da će imati resurse za proizvodnju nuklearnog goriva", kazao je direktor Rosatoma. Suradnja s Francuskom nije prekinuta , istaknuo je čelnik Rosatoma, dodavši da je najbolji primjer fuzijski reaktor ITER, veliki međunarodni projekt u francuskom Cadaracheu.

Rusija je, prema njegovim riječima, među najvećim dobavljačima opreme za ITER, a bila je i među njegovim začetnicima.

Međunarodni projekt zajedničkog razvoja fuzijske energije u mirovne svrhe predložili su u studenom 1985. godine na samitu u Ženevi glavni tajnik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov i američki predsjednik Ronald Reagan, stoji na internetskoj stranici ITER-a. Godinu dana kasnije postignut je dogovor da će ITER zajedno razvijati Euratom uime Europske unije, te Japan Sovjetski Savez i SAD. Članice su usvojile konačni nacrt ITER-a 2001. godine.

"Na čast voditelja ITER‑a, rusko sudjelovanje u projektu i dalje je neupitno usprkos političkim previranjima", kazao je Lihačev.

Rosneft pak čeka još puno posla, od nuklearnog gorivnog ciklusa do isporuke opreme za nuklearne pogone u inozemstvu. No, ostvarenje tih planova ovisi prije svega o stajalištima Europske unije i Francuske, poručio je Lihačev.

Zajednički projekt

Rosatom u međuvremenu preko podružnice Nizhny Novgorod Engineering surađuje s francuskim Framatomeom na proširenjua nuklearne elektrane u mađarskom Paksu. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó rekao je u četvrtak da se sastao s upravom Framatomea, koja je po njegovim riječima potvrdila da će proizvesti automatski kontrolni sustav za mađarsku nuklearku.

"Framatome i dalje ulaže sve više novca u Paks, što je dobra vijest, jer Francuzi imaju najnaprednije nuklearne tehnologije", rekao je Szijjarto, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.

Mađarska i francuska vlada istodobno blisko surađuju u području nuklearne energetike, naglasio je šef mađarske diplomacije. Budimpešta u međuvremenu namjerava blokirati prijedloge baltičkih i skandinavskih zemalja da se u okviru najnovijeg, 20. paketa sankcija EU‑a Rusiji uvedu i sankcije Rosatomu i ruskom nuklearnom sektoru, napomenuo je Szijjarto.

Ako njihov prijedlog bude prihvaćen, gradnja nove nuklearke u Paksu bit će zaustavljena i sve što smo dosada napravili bit će uništeno, rekao je Szijjarto, prema priopćenju mađarskog ministarstva financija. Opremu za nuklearku u Paksu trebao je, uz Framatome, isporučiti i njemački Siemens Energy, ali Rosatom je u međuvremenu raskinuo suradnju s njemačkom kompanijom zbog spora oko njemačkih izvoznih dozvola, izvijestio je u četvrtak mađarski list Hungary Today.

Pročelnik ureda mađarskog premijera Viktora Orbana Gergely Gulyás rekao je pak u četvrtak da mu nije poznato je li donesena konačna odluka o isključenju Siemensa iz projekta. Konzorcij pod ruskim vodstvom, uključujući američke, francuske i američke tvrtke, prati rokove, rekao je Gyulas, naglasivši da je na dobavljačima da ih poštuju.

Krajem listopada mađarska energetska tvrtka MVM Group, koja je izgradila nuklearku u Paksu, potpisala je s američkom tvrtkom za nuklearnu tehnologiju Westinghouse Electric Company sporazum o opskrbi nuklearnim gorivom. Westinghouse će prema tom sporazumu MVM-u od 2028. isporučivati gorivo europske proizvodnje.