Provjerili smo koji su gradovi rasteretili građane, a koji su nabili još veći porez

S prvim danom nove godine stupile su na snagu izmjene poreznih propisa koje će većini zaposlenih donijeti rast plaća. Podsjetimo, porezni paket Vlade donio je ukidanje prireza, podizanje osobnog odbitka i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama.

Osim toga, Vlada je prepustila gradskim i općinskim vlastima da same određuju visinu poreza na dohodak unutar utvrđenog raspona od 15 do 23,6 posto za nižu poreznu stopu, odnosno od 25 do 35,4 posto za višu.