Do sad koristili onu iz Kuvajta

Pronašli alternativu: Vijetnam dočekao prvu pošiljku nafte iz Konga

M.Či./Hina

18.05.2026 u 13:02

Naftni tanker (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: DIVYAKANT SOLANKI
Vijetnamska državna energetska kompanija Petrovietnam objavila je da je primila prvu pošiljku sirove nafte marke Djeno iz Republike Kongo

Pošiljka od 950.000 barela iskrcana je prošloga tjedna u rafineriji i petrokemijskom kompleksu Nghi Son, navodi Petrovietnam.

Rafinerija kapaciteta 200.000 barela dnevno dosad je prerađivala gotovo isključivo naftu iz Kuvajta, no isporuke su stale zbog rata u Iranu, pa je Vijetnam bio prisiljen krenuti u potragu za alternativnim dobavljačima.

“Diverzifikacija izvora sirove nafte od praktične je važnosti za jačanje energetske neovisnosti, potporu stabilnom radu rafinerija i osiguravanje opskrbe domaćeg tržišta naftnim derivatima", priopćio je Petrovietnam.

Rafinerija Nghi Son već je objavila da razmatra uvođenje tromjesečnih natječaja i nabavu nafte na fizičkom tržištu kako bi osigurala dovoljne količine za rad.

Krajem svibnja rafinerija očekuje dolazak broda s iračkom naftom koji je američka mornarica na pet dana bila zadržala u Omanskom zaljevu, pokazuju podaci LSEG-a.

Suvlasnici su rafinerije japanski Idemitsu Kosan i Kuwait Petroleum Corporation, s udjelom od po 35,1 posto. Petrovietnam drži 25,1 posto udjela, a Mitsui Chemicals 4,7 posto.

Petrovietnam je priopćio da će nastaviti s uvozom sirove nafte za domaće rafinerije, navodi Reuters.

