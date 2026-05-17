Ulagači su nervozni: Što se događa na svjetskim burzama

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora .

Tijekom tjedna S&P 500 i Nasdaq dosegnuli su nove rekordne razine, zahvaljujući snažnom rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije .

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks oslabio 0,2 posto, na 49.526 bodova, a Nasdaq 0,1 posto, na 26.225 bodova. S&P 500 ojačao je, pak, 0,1 posto, na 7.408 bodova.

'Svi se pitaju isto: koliko će još potrajati taj rast? Puno je ulagača koji uživaju u tom rastu, ali su istodobno i nervozni. Morate biti u tome ako želite pobijediti, a ne samo sjediti sa stane i gledati kako tržište doseže rekordne razine', kaže Robert Pavlik, portfelj menadžer u tvrtki Dakota Wealth.

U SAD-u najviša inflacija u tri godine

I dok optimizam u vezi umjetne inteligencije podržava tržište, ulagače zabrinjava rast inflacije.

Prošloga je tjedna objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u travnju porasle 0,6 posto na mjesečnoj, a 3,8 posto na godišnjoj razini. To je nešto veća inflacija nego što su analitičari očekivali i najviša od svibnja 2023. godine.

Zbog toga je sve jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini. Na tržištu se špekulira da bi Fed čak krajem godine mogao povećati kamatne stope, ako inflacija nastavi rasti.

Na Bliskom istoku status quo

A hoće li se to dogoditi, ovisi ponajviše o krizi na Bliskom istoku i cijenama nafte.

'Podaci o inflaciji neće biti bolji, ako cijene nafte ne padnu', kaže Jay Hatfield, portfelj menadžer u tvrtki InfraCap.

No, mirovini pregovori između SAD-a i Irana su zastali, pa je Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje blokiran, što podržava cijene 'crnog zlata' na povišenim razinama.

Posljednjih tjedana burzovni indeksi na Wall Streetu snažno su porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija. No, kako je sezona objava poslovnih izvješća pri kraju, analitičari kažu da će idućih tjedana u fokusu ulagača ponovno biti gospodarski pokazatelji i geopolitička situacija.

'Očekujemo smirivanje tržišta jednostavno zbog toga što se za sezone objava poslovnih rezultata pojavljuje pohlepa, a nakon toga strah', kaže Hatfield.

U fokusu ulagača bio je prošloga tjedna i posjet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Kini. Na dnevnom redu su bile mnoge teme, od trgovinskih odnosa, preko prodaje američkog oružja Tajvanu, do otvaranja Hormuškog tjesnaca. No, s tog skupa nije bilo vijesti koje bi znatnije utjecale na tržišta.

A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,4 posto, na 10.195 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,6 posto, na 23.950 bodova, a pariški CAC 2 posto, na 7.952 boda.