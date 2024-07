Proizvođači soka od naranče u problemima: Klimatske promjene i bolest ubile urod

Uspon cijena naglo se ubrzao krajem prošlog mjeseca, nakon što je istraživački centar Fundecitrus upozorio da je Brazil, najveći svjetski proizvođač i izvoznik soka od naranče, vjerojatno na putu da zabilježi jednu od svojih najgorih berbi tog voća u više od tri desetljeća.

'Bez kratkoročnog rješenja na vidiku i rizika od pogoršanja bolesti, situacija ostaje kritična', rekao je Kees Cools, predsjednik Međunarodnog udruženja za sokove od voća i povrća (IFU), CNBC-ju.

Analitičari iz istraživačke skupine Mintec kažu da Brazil, koji ima vrlo utjecajnu ulogu u oblikovanju industrije soka od naranče, obično proizvede oko 300 milijuna kutija tog voća (svaka teži otprilike 40,8 kilograma) po ciklusu. No kombinacija ekstremnih vremenskih uvjeta, poput poplava i suša, te ozelenjavanja dramatično je smanjila urod. U izvješću iz svibnja Fundecitrus je predvidio da će Brazil proizvesti 232,4 milijuna kutija naranči u sezoni od 2024. do 2025. godine. To predstavlja pad od 24 posto u usporedbi s prethodnim ciklusom.