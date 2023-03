Prijeti li propast brze mode? Ako želi spašavati klimu, EU će se morati brzo odreći goleme potrošnje tekstila

Izvoz rabljenog tekstila iz Europske unije utrostručio se od 2000. do danas. Stručnjaci kažu da je sudbina tih predmeta u inozemstvu 'vrlo neizvjesna'

Do 2030. žele da sva odjeća koja se prodaje na našem tržištu bude izdržljiva, popravljiva te da se može reciklirati . Oznake će morati biti jasnije, a više odjeće morat će biti napravljeno od recikliranih vlakana.

No kako se povećavaju emisije stakleničkih plinova, a brod za brodom neželjene odjeće pristaje u luke širom Afrike i Azije, stručnjaci strahuju da se industrija zapravo kreće u suprotnom smjeru.

Kako bi se zaustavilo zagrijavanje planeta za 1,5 Celzijevih stupnjeva, na razini za koju svjetski čelnici govore da je žele postići, sektor odjeće morao bi emitirati 45 posto manje emisija do 2030., prema izvješću okolišne neprofitne organizacije World Resources Institute.

Globalna industrija odjeće ispušta dva posto plinova koji zagrijavaju planet svake godine. Najveći dio toga dolazi iz proizvodnje. Također koriste fosilna goriva da bi proizveli sintetička vlakna i vodu za uzgoj biljaka poput pamuka.

Mnogi od najvećih trgovačkih lanaca, poput H&M-a i Zare, temelje svoj poslovni model na masovnoj proizvodnji jeftine odjeće i uvođenju novih odjevnih stilova na tjednoj bazi. Noviji sudionici, poput Sheina, to su pojačali izbacujući nove stilove svaki dan. Neke kompanije, pod pritiskom kupaca i ulagača, iznijele su nove kolekcije na tržište kao održive te si zadale ciljeve čišćenja poslovanja. Modni gigant H&M, primjerice, planira srezati svoje emisije za 56 posto do 2030. te dosegnuti nultu stopu do 2040., a i Inditex, vlasnik španjolskog lanca Zara, želi ostvariti taj cilj iste godine.

No smanjenje štete za okoliš dok prodaja raste je 'velika narudžba'. Nakon nošenja, a ponekad čak i bez toga, većina odjeće završi na odlagalištima ili u spalionicama. Podaci Ellen MacArthur Foundationa, dobrotvorne organizacije koja se zalaže za smanjivanje otpada, sugeriraju da se samo 13 posto materijala koji se koristi u proizvodnji odjeće reciklira u nekom obliku. Manje od jedan posto koristi se za novu odjeću.