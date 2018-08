Presuda koja označava kraj zloglasne kompanije: Nestaje Monsanto, no posljedica se nećemo lako riješiti

Bayerovo preuzimanje znači da će u povijesti nestati zloglasno ime Monsanto, naziv kompanije koju su kroz desetljeća pratile razne kontroverze, od proizvodnje DDT-a, preko GMO sjemenja i činjenice da je kompanija svojedobno osnovala i vlastiti grad kako bi krojila vlastita pravila da bi joj ovih dana američki sud naredio da isplati čak 289 mil. dolara čovjeku za kojeg se sumnja da je obolio od raka koristeći Monsantov proizvod

U središtu pažnje nalazi se glifosat, spoj kojeg je početkom sedamdesetih godina patentirao Monsanto. Glifosat se pokazao kao izvrstan herbicid i danas se vrlo široko koristi diljem svijeta. Iako je Monsantu već davno istekao patent on je i dalje jedan od većih proizvođača, a u SAD-u tvrtka prodaje glifosat kao herbicid široke primjene pod marketinškim brendom Roundup. Dewayne Johnson je Roundup koristio tijekom obavljanja svojih dužnosti održavanja školskih travnjaka.

Pravnici koji zastupaju Monsanto najavili su žalbu, no već i ovakva presuda ima svoj popriličan značaj. Radi se o prvom takvom slučaju u kojem je sud donio odluku kojim se povezuje korištenje glifosata i obolijevanje od teške bolesti i mogla bi postati temeljem za presude u nekoliko tisuća sličnih procesa koji se već vode u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kompanija se razvijala širenjem proizvodnje i preuzimanjem drugih tvrtki, a sredinom tridesetih počela je s masovnom proizvodnjom tzv. polikloriranih bifenila (PCB). Ti su se spojevi široko koristili u industriji sve do zabrane korištenja 1979. godine jer je ustanovljeno da su u dugom roku štetni za okoliš.

Još iz spomenutog doba prije Drugog svjetskog rata potječe priča koja može poslužiti kao obrazac poslovne kulture koju je Monsanto koristio kroz cijelu svoju povijest. Kompanija je 1926. godine osnovala grad pod imenom Monsanto u američkoj državi Illinois. Grad je danas poznat pod imenom Sauget i ima nekoliko stotina stanovnika. Monsanto ga je osnovao u doba kad je regulativa za zaštitu okoliša u SAD-u bila pod ingerencijom lokalnih vlasti što znači da je u svojem gradu kompanija mogla raditi svoja pravila.

Četrdesetih godina Monsanto postaje jedan od vodećih svjetskih proizvođača gume i plastike, a tijekom Drugog svjetskog rata počinje proizvoditi i poznati insekticid DDT koji je nakon rata postao jedan od najraširenijih insekticida u svijetu da bi ga sedamdesetih također zabranili za upotrebu u poljoprivredi. Monsanto je bio i partner američkih vlasti unutar poznatog projekta Manhattan kojim je razvijena atomska bomba. Nakon rata je nastavio s proizvodnjom raznih kemijskih spojeva, a proizvodio je i herbicide koje je američka vojska upotrebljavala tijekom Vijetnamskog rata, a posljedice upotrebe tih herbicida postoje još i danas.

Među svim kontroverzama koje se vežu uz Monsanto teško se probija jedna pozitivna činjenica, a to je da se kompanija jedno vrijeme bavila i optičkom elektronikom, odnosno da je krajem šezdesetih godina prva počela s masovnom proizvodnjom svijetlećih dioda (LED, light-emitting diode). Izgled digitalnih brojčanika na kalkulatorima i satovima, koji je do danas prerastao u industrijski standard, može se zahvaliti Monsantu.

No, današnja zloglasnost Monsanta najviše potječe iz osamdesetih godina kad je kompanija počela eksperimentirati s genetskim modificiranjem. Fokus na poljoprivrednu biotehnologiju pojačan je kad je za glavnog izvršnog direktora izabran Richard Mahoney 1983. godine. Dvanaest godina kasnije, kad je na šefovsku poziciju stupio Robert Shapiro počelo je razdoblje u kojem se Monsanto posvećuje isključivo poljoprivredi.

Tijekom devedesetih godina Monsanto se posvetio razvoju sjemenja i postavio prave temelje za ono što je ta tvrtka značila sve do ovih dana. Pred sam kraj stoljeća Monsanto se u transakciji vrijednoj 27 mlrd. dolara spojio s farmaceutskom kompanijom Pharmacia & Upjohn, no već 2000. godine tvrtka izdvaja svoj biznis poljoprivredne biotehnologije u 'novi' Monsanto.

Slučaj glifosata s početka samo je jedna od brojnih kontroverzi vezanih uz poslovanje Monsanta. Kompanija danas proizvodi sjeme za razne biljke uključujući soju, kukuruz, pamuk ili povrće, a mnoge vrste tog sjemenja su genetski modificirane kako bi imale otpornost upravo na glifosat i druge herbicide. Kompaniji to omogućava da prodaje sjeme koje se može posijati, nakon čega se mogu koristiti herbicidi koji ne štete njihovim biljkama, a poljoprivrednicima se na taj način omogućava veći prinos.

Pitanje patentiranja i korištenja genetski modificiranog sjemenja doveo je Monsanto u brojne sukobe s poljoprivrednicima, kao i s potrošačima zbog čega je odluka Bayera o preuzimanju svojevremeno kritizirana jer se smatra da će s Monsantom u njemački konglomerat stići i novi problemi. Bayer je tako brzo nakon objave presude reagirao objavom u kojoj tvrde da glifosat ne izaziva karcinom, no ako je suditi po povijesti Monsanta to će biti samo prva u dugom objava kojima će Bayer morati odgovarati za posljedice onoga što je radio Monsanto. Zloglasno ime će možda i za neko vrijeme nestati iz javnosti, no posljedice će biti prisutne još jako dugo.