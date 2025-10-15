rast inflacije

Potvrđena procjena rasta cijena: Iznenadit će vas što je najviše poskupjelo

M.Da./Hina

15.10.2025 u 13:02

Iako se generalno može reći da se u Hrvatskoj živi bolje, to ne vrijedi za sve građane (ilustracija)
Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u rujnu 4,2 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija opet ubrzala na godišnjoj razini

DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u rujnu 2025. stopa inflacije iznosila 4,2 posto u odnosu na rujan 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest kolovoz ove godine, cijene porasle za 0,4 posto. Time je DZS potvrdio prvu procjenu, objavljenu 1. listopada.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, u srpnju 4,1 posto, isto kao i u kolovozu, čime je i prekinut njen tromjesečni trend ubrzavanja. No inflacija je u rujnu opet blago ubrzala.

Stanovanje i režije poskupjele za 8,8 posto

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 8,8 posto. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.

Slijede restorani i hoteli sa sedam posto, hrana i bezalkoholna pića s 5,7 posto, alkoholna pića i duhan s 5,3 posto, pa kategorije zdravlja te raznih dobara i usluga, s prosječnim skokom cijena za po 4,5 posto. Tu je još i rekreacija i kultura s rastom od 3,2 posto, komunikacije s 2,4 posto te kategorija pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva s 0,2 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u dvije kategorije - obrazovanju, za jedan posto, te prijevozu, za 0,8 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), u komponenti usluga porast cijena na godišnjoj razini iznosio je šest posto. Cijene hrane, pića i duhana porasle su za 5,6 posto, energije za 4,5 posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,5 posto, priopćili su iz DZS-a.

Troškovi stanovanja i režija najviše su poskupjeli u proteklih godinu dana (ilustracija)
Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas / CROPIX

Na mjesečnoj razini najveći rast cijena odjeće i obuće

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše u prosjeku su porasle cijene odjeće i obuće, za 13,2 posto.

Cijene u kategoriji zdravlja u prosjeku su bile više za 0,5 posto, raznih dobara i usluga 0,4 posto, kategorija komunikacija te ona pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva porasle su za po 0,3 posto, a stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 0,2 posto, u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 1,9 posto. Slijede restorani i hoteli s 0,7 posto, rekreacija i kultura s 0,6 posto, pa hrana i bezalkoholna pića, s prosječnim poskupljenjem za 0,2 posto, te naposljetku kategorije alkoholnih pića i duhana te komunikacija, s po 0,1 posto.

S druge strane, cijene obrazovanja u prosjeku su pale za 4,7 posto, restorana i hotela za 2,9 posto, rekreacije i kulture za 2,1 posto, dok su hrana i bezalkoholna pića te prijevoz u prosjeku pojeftinili za po 0,3 posto na mjesečnoj razini.

Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena na mjesečnoj razini zabilježili su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,9 posto, te energija, za 0,3 posto, dok su cijene usluga pale za 1,1 posto, a hrane, pića i duhana za 0,3 posto.

Odjeća je u proteklom mjesecu najviše poskupjela (ilustrativna fotografija)
Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

HIPC - inflacija na godišnjoj razini 4,6 posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu su u odnosu na kolovoz 2025. u prosjeku bile niže za 0,6 posto, dok su u odnosu na rujan 2024. godine porasle za 4,6 posto.

tportal
