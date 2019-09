Porazno: Najmanje ulažemo u sport od svih europskih zemalja. Plaćamo to i niskim plaćama

Da su hrvatski sportski uspjesi više plod slučajnosti nego sustava, potvrđuju najnoviji podaci Eurostata, prema kojima je Hrvatska na samom dnu po ulaganjima u sport i rekreaciju

Zalažući se za povećavanje izdvajanja, Globan ističe ekonomske koristi ulaganja u sport i rekreaciju. Pritom se poziva na istraživanje njemačkih sportskih ekonomista o utjecaju proračunskih izdataka za sport i rekreaciju na ishode na tržištu rada.

Oni su podijelili lokalne jedinice u Njemačkoj u tri razreda po razini ulaganja u sport i rekreaciju te analizirali utjecaj visine ulaganja na tržište rada. U prvu skupinu uvrstili su jedinice s niskim ulaganjima (do 20 eura), u drugu one sa srednjim ulaganjima (od 20 do 31 euro), a u treću one s visokim ulaganjima (od 31 do 85 eura).