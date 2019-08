'Ponijele su me emocije pa sam se nakon Oluje vratio u Kijevo i nikad nisam požalio zbog povratka u spaljeni dom'

Stanko Gojević Parlov nakon Oluje se vratio u rodno Kijevo te iz razrušene i spaljene kuće pokrenuo poslove s ortopedskim pomagalima i sportskim dresovima. Zapošljava ljude, daje im plaće, a državi poreze. Nikad nije požalio to što nije ostao u Njemačkoj. Okrenuo se i turizmu, a ima i recept za preporod države

'Očekivao sam puno, a dočekala me spaljena, razrušena kuća, sa suprugom i djetetom od dvije, tri godine.'

Nije bilo onako kako se nadao, no Gojević Parlov odlučio je da neće zdvajati. Primio se posla, obnovio kuću i iz nje pokrenuo posao. Zapravo ne jedan, nego dva: jedan sa sportskim dresovima i drugi s medicinskom i ortopedskom opremom. Neko se vrijeme bavio i politikom, osvajao glasove i mandate, no to ga je pustilo. Važnije mu je, kaže, to da mu posao ide, da ima dovoljno da osigura život sebi, svojoj obitelji i radnicima u dvije kompanije: Karl Dietz Kijevo i Jako Sport.

Je li ikad požalio što se vratio kući, što nije ostao u Njemačkoj, mirno radio svoj posao i u slobodno vrijeme ganjao loptu po zelenim travnjacima oko Karlsbada?

'Nikad', odlučan je Gojević Parlov, nudeći recept koji ga hrani i koji bi trebalo primijeniti u cijeloj zemlji.

Nije se predavao

'Trebali bismo se češće pitati što je to što imamo i što možemo dati svojoj zemlji, sredini iz koje smo potekli, a ne vječno se buniti i zapitkivati što bi nam država trebala dati', parafrazira legendarnu misao ubijenog američkog predsjednika J.F. Kennedyja.

'Živio sam vani, proputovao svijeta i vidio kako naši ljudi tamo žive i koliko pate. Ljudi koji su otišli iz ekonomskih, poneki i iz političkih razloga', rezonira Gojević Parlov. 'Da se nisam vratio, dica bi mi bila u Njemačkoj i ne bi danas govorila hrvatski.'