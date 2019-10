Počinje vrlo opasan proces protiv Exxona, ako ga izgubi - uzdrmat će se temelji naftne industrije

Svjetska naftna industrija pažljivo će pratiti sudski proces protiv američke kompanije Exxon, za koju se tvrdi da je znala do kakvih će klimatskih promjena doći zbog korištenja nafte i plina, ali je skrivala te rizike od ulagača

Na sudu u New Yorku za utorak je predviđen početak sudske parnice u kojoj državni odvjetnik američke savezne države New York tuži jednu od najvećih svjetskih naftnih kompanija Exxon Mobil zbog prevare investitora. Exxonu se na teret stavlja to da je vlasnicima svojih dionica lažno prikazivao moguće rizike za njegovo poslovanje zbog klimatskih promjena.

Proces će pažljivo pratiti i sve druge velike naftne kompanije, odnosno dobar dio globalne naftne industrije, jer se radi o prvoj takvoj od niza tužbi koje čekaju Exxon i njegove konkurente te će mnogo ovisiti o njenom ishodu. Vrhovni sud države New York primio je tužbu krajem prošle godine, nakon što je državno odvjetništvo nekoliko godina istraživalo slučaj.