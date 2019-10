Zeleni drmaju Europom, što čekaju u Hrvatskoj? Doznajemo da su u pripremi Zeleni 2.0

Dok zelena politička opcija u zapadnim zemljama sve više jača, na hrvatskoj političkoj sceni ona je prisutna tek u tragovima. Zahvaljujući osviještenim građanima u Njemačkoj, Francuskoj, Finskoj, pa i Irskoj, koji su poklonili proporcionalno najviše povjerenja zelenim zastupnicima na izborima za Europski parlament, u novom sazivu tog nadnacionalnog predstavničkog tijela zelena opcija probila se na četvrtu poziciju. Nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kao glavnu okupaciju svog budućeg rada istaknula je europski zeleni plan. A što se događa u Hrvatskoj?

Kao jedan od stotinu suosnivača ORaH-a i prvi povjerenik te stranke za zapadnu regiju, izmaknuo se s vodećih pozicija već nakon nekoliko mjeseci, čim je vidio 'klice propasti'. Tada je postao običan član ORaH-a, a to je i danas. Kao jedan od važnih uzroka urušavanja te stranke navodi to što su 'karijeristi mobilizirali mediokritete'.

'Uz svo poštovanje prema Mireli, smatram da se SDP-u ne može vjerovati. Pa najveći projekti za devastaciju okoliša u Hrvatskoj došli su upravo iz SDP-a. Osim što su 'ispljunuli' Mirelu kada je pokušala uvesti reda, njihov mentalni sklop je takav kakav je. Za razliku od njih, zeleni po habitusu pršte idejama, oni su kreativni kaos, a to SDP ne može podnijeti. Naravno, svaki pokušaj je dobrodošao i bilo bi super da ona uspije, ali moje životno iskustvo govori mi da je to mission impossible', dijagnosticira Piršić.

'U doba kad je ORaH imao podršku 18 posto, pet ljudi pitalo me mogu li biti ministri, a jedan me novinar pitao može li biti direktor HRT-a... Zelena ideja u ORAH-u relativno se brzo potrošila, čim su u stranku ušli mediokriteti, a nije bilo unutarnje kontrole', navodi Piršić.

Još je jedna naročito važna odlika uspjeha zelenih, koja se vidjela na primjeru ORaH-a. Ta je stranka bila na vrhuncu svoje snage i popularnosti bez ideološkog predznaka, a onda se dogodilo da je Mirela Holy u emisiji Nedjeljom u 2 na HTV-u izjavila da je stranka ipak - zelena ljevica. Od tog dana, krenulo je nizbrdo, svjedoči Piršić, dodajući da je tada izgubljena 'barem trećina potencijalnih birača'.

Mirela Holy: Mislite li da je Greta Thunberg ljevičarka?

Mirela Holy također nije iznenađena europskim uspjehom zelenih. Podsjeća da je filozof Vittorio Hösle u 90-ima upravo zbog degradacije okoliša i klimatskih promjena prognozirao kako će vrlo skoro doći do smjene paradigma, kao središnjih osi oko kojih se vrti određena kultura ili civlizacija.

'Mi trenutno živimo u kulturi ili civilizaciji kojoj je središnja paradigma gospodarska, a Hösle je predvidio da će doći do promjene i da će sljedeća paradima biti okolišna, ili ekološka, kako hoćete. Ne zato što smo mi to tako odlučili, razvili i postali osvješteniji ili sl. nego što će nas okolnosti na to natjerati. I to se trenutno događa. Klimatske promjene i degradacija okoliša opoćenito, sustav u kojem mi živimo i koji počiva na konzumerističkom kapitalizmu, pokazuje sve svoje granice rasta. Ukoliko mi nešto ne napravimo, nećemo imati budućnost', upozorava Holy.

Dodaje da se građanima u zrelijim životnim godinama situacija možda i ne čini toliko dramatična, jer ljudi razmišljaju po principu 'nakon mene potop'. Međutim, mladi znaju što im se sprema i više brinu zbog toga.