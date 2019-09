Plan braće Pivac za preuzimanje Kraša remeti novi igrač koji intenzivno kupuje dionice i diže cijenu

Tko stoji iza skrbničkog računa Raiffisenbanka Austria te je od 5. do 9. rujna, od ukupno 13.912 trgovanih dionica, kupio njih 10.388 i dospio na peto mjesto najvećih dioničara Kraša sa 0,69 posto dionica - pitanje je koje najviše intrigira investicijsku zajednicu

U tom periodu cijena dionice Kraša porasla je s prosječnih 381 kunu na 499 kuna, a jučer je došla do 560 kuna, s time da je najviša postignuta bila 585 kuna. Ukupni promet je do ponedjeljka, pak, iznosio 6,5 milijuna kuna, a “austrijski” ulagač je za to potrošio oko 5 milijuna kuna. Podatke tko je kupovao dionice Kraša (i drugih tvrtki) Središnje klirinško depozitarno društvo objavljuje s dva radna dana kašnjenja, pa ćemo rezultate za ovaj četvrtak znati tek u ponedjeljak navečer.