Picula s europskim energetičarima na otocima: S 2 milijuna eura izgradit ćemo kapacitete

Delegacija Glavne uprave za eneretiku (DG ENERGY) Europske komisije u studijskom je posjetu hrvatskim otocima kojega su zajednički organizirali hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. To je prvi studijski posjet Europske komisije hrvatskim otocima uopće

'Ova inicijativa predstavlja institucionalan odgovor na potrebu za čistom energijom i volio bih da na Krku, Cresu, Unijama, Lošinju, Zadru i Pagu, gdje ćemo obići vrijedne energetske projekte, razgovaramo s predstavnicima Komisije i informiramo ih o specifičnim problemima naših otočana, ali i informiramo one sredine koje tek počinju s tranzicijom na obnovljive izvore energije te im pokažemo da pet godina nakon ulaska Hrvatske u EU, itekako imaju koristi od članstva! Posjet Komisije našim otocima najbolji je dokaz što se može postići zajedničkim radom – otoci ne samo da su visoko na europskoj agendi već ih i pripremamo za prijelaz na obnovljive izvore energije ', poručio je zastupnik Tonino Picula , potpredsjednik Međuskupine zadužen za otoke.

Wioletta Dunin-Majewska iz DG ENERGY-a poručila je da se ‘zastupnik Picula pobrinuo za financiranje funkcioniranja Tajništva za otoke’ te da će s tih dva milijuna eura izgraditi kapacitete i pružiti podršku projektima koje otočani provode.

‘Želimo da Tajništvo bude sredstvo komunikacije, a otoci predvodnici u ovoj priči. Organizirat ćemo četiri otočna foruma – sastanke gdje će se razgovarati o čistoj energiji s glavnim otočnim akterima, te dva industrijska sajma povezana s otočnim forumom kako bismo uključili i privatni sektor’, objasnila je Dunin-Majewska.

Feilim O`Connor iz DG ENERGY-a najavio je nadograđivanje postojeće inicijative osnivanjem novog tehničkog tijela ‘ISLAND FACILITY-a’ sljedeće godine, za što je izdvojeno deset miljuna eura od čega 70 posto sredstava žele uputiti direktno otocima, što većem broju manjih projekata.

'Drago mi je da je Komisija prepoznala važnost ove inicijative, te konačno odlučila u praksi poduprijeti ono što postoji u načelima Europske unije, a to je da prilike za razvoj moraju biti dostupne jednako otočanima kao i svim građanima Europske unije, neovisno o ograničenjima područja gdje žive', poručio je zastupnik Tonino Picula.

Delegacija Europske komisije zajedno sa zastupnikom Piculom i predstavnicima Ministarstva regionalnoga razvoja nakon Zagreba posjetila je otok Krk.

Gradonačelnik grada Krka Darijo Vasilić napomenuo je da je 2009. Krk potpisao izjavu o politici energetske učinkovitosti i energetsku povelju UNDP-a, a donijeli su i Akcijski plan. Jedan od najvažnijh dokumenata je Strategija otoka Krka – otoka s nultom emisijom CO2

Na otoku Krku koji do 2030. godine cilja postati energetski potpuno neovisan, tehnički direktor Dejan Kosić prezentirao je tvrtku 'Ponikve eko otok Krk' i poručio kako žele biti energetski neovisni bez emisije štetnih plinova i otpada. Prije četiri godine obradili su i studiju o suncu te sagradili prvu i najveću solarnu elektranu na hrvatskim otocima. Kosić je naglasio i da su u smjeru nula posto otpada do 2017. postigli sve ciljeve koje je Hrvatska zacrtala prema EU te su sada na 64 posto prikupljanja otpada, a do 2020. žele biti na 80.

Delegacija će posjetiti Cres, Mali Lošinj i Unije te obići Zadar i Pag.