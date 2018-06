Picula: Potrebna nam je schengenizacija, a ne militarizacija

U organizaciji hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule u petak je u Orašcu kod Dubrovnika povodom priprema za pristup Hrvatske schengenskom prostoru održana međunarodna konferencija ,Schengen-postignuća i očekivanja, U svojem izlaganju, Picula je naglasio kako Hrvatska svojim geopolitičkim položajem mora pridonositi sigurnosti, istaknuvši pritom kako je našoj zemlji mjesto u Schengenu.

Picula je pritom podsjetio kako Hrvatska mora ispuniti 96 preporuka do kraja mandata aktualne Europske komisije, dodavši da je predsjednik EK Jean Claude Juncker jasno kazao kako našu zemlju treba primiti u taj jedinstveni sustav čim ispuni sve tehničke uvjete.

,Nužno je uvjeriti i one koji imaju političke rezerve prema našem članstvu u Schengenu, no to ne smije biti bilateralno pitanje, već zajednički europski odgovor, izjavio je Picula na konferenciji u Orašcu.

,Ulaskom Hrvatske u Schengen ukinuo bi se nadzor na tzv. unutarnjim granicama odnosno na granicama Hrvatske prema članicama EU. Također, Europljani svake godine u Schengenskom prostoru ostvaruju oko 1,25 milijardi putovanja što je posebno važno za Hrvatsku kao izrazito turističku zemlju jer većinu naših gostiju čine upravo državljani EU koji će lakše i s manje kontrola i čekanja na granicama moći doći u Hrvatsku, kazao je Picula.

,Potrebno je jačati povjerenje i sustave sigurnosti, a pitanje je političke mudrosti pronaći balans između jednog i drugog. Umjesto militarizacije, schengenizirajmo granice, jer budućnost Europske unije ovisi o nadograđenom, djelotvornom i proširenom Schengenu.

Valja napomenuti kako se sudionicima konferencije prije samog početka u video-poruci obratio Dimitris Avramopoulos, povjerenik Europske komisije za migracije, unutarnje poslove i građanstvo, koji je istaknuo kako privremene kontrole na granicama, a koje je uvelo šest članica EU, moraju biti privremene, a nikako trajne.

,Nužno je međusobno povjerenje, jer Europu moramo ostaviti otvorenom. Uz to, moramo ostvariti ravnotežu mobilnosti i sigurnosti. Rumunjska i Bugarska moraju ući u Schengen odmah, a Hrvatska čim ispuni sve uvjete, zaključio je Avramopoulos.

U radu konferencije sudjelovao je i Sergej Stanišev, potpredsjednik EP LIBE odbora i predsjednik Stranke europskih socijalista, koji je političku blokadu Rumunjske i Bugarske ocijenio skandaloznom, posebice stoga što su još prije sedam godina ispunile sve tehničke uvjete za ulazak u schengensku zonu.

,Za bolju Uniju nužan je kompromis, a ne podjele kojima smo svjedoci. Nismo ušli u Europu kako bi se ona raspala, poručio je Stanišev.