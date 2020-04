Ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Marko Pavić istaknuo je u petak da projekti koji se financiraju iz europskih fondova idu dalje i da njihova provedba nije upitna, a u iduće tri godine korisnicima i poduzetnicima bi trebalo isplatiti više od 53 milijarde kuna

"Europski fondovi idu dalje i njihova provedba nije upitna", izjavio je Pavić na konferenciji za medije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici gdje je predstavio mjere, odnosno paket pomoći namijenjen korisnicima fondova EU-a koji su izravno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom.

Po podacima koje je iznio, aktualna je Vlada podigla stopu ugovorenosti projekata iz EU-u fondova s 9 na 90 posto, pri čemu je isplaćeno 34 posto sredstava.

To znači da od 10,7 milijardi eura omotnice još imamo za isplatiti 7,1 milijardu eura, odnosno više od 53 milijarde kuna za postojeće i još nešto budućih ugovora, a to će korisnicima i poduzetnicima biti isplaćeno u iduće tri godine, rekao je Pavić.

Apostrofira i da je Hrvatska od Europske komisije dobila predujmove za 2019. i 2020. godinu, vrijednosti 244 milijuna eura.

To znači da smo od ulaska u EU do sada iz europskog proračuna povukli 25,6 milijardi kuna više no što smo uplatili članarina, rekao je ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a.

Naime, po podacima Ministarstva, od 2013. do kraja ožujka ove godine ukupno je iz proračuna Europske unije u hrvatski državni proračun uplaćeno 49,5 milijardi kuna, dok je iz proračuna Hrvatske u proračun EU uplaćeno 23,9 milijardi kuna.

Pavić ističe i da svi javni pozivi iz EU-ovih fondova idu dalje, kao i javne nabave. Napominje da u objašnjenju odluke Vlade kojom se Ministarstvo financija zadužuje da provjerava javne nabave jasno stoji da će europski fondovi po tom pitanju biti izuzetak.

"Sve javne nabave za već ugovorene i odobrene projekte raspisivati će se i provoditi prema dinamici novonastalih okolnosti", rekao je, dodajući da će se obrada zahtjeva za nadoknadu sredstava rješavati po primitku, a sukladno dinamici proračuna će se isplaćivati.