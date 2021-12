Ova američka država ima pola milijuna više tvrtki nego stanovnika, a opstanku najveće praonice novca prijeti njezin najslavniji stanovnik

Najveći pogon za pranje novca nije nekakva egzotična državica - to su same Sjedinjene Američke Države. Američki predsjednik Joe Biden sada konačno najavljuje odlučnu borbu protiv toga novim zakonima i promjenom politike

Mnogi će se sjetiti filma 'Gospodar rata' s Nicolasom Cageom o trgovcu oružjem koji ima svoje prste u poslovima što se protežu preko čitavog planeta. Pravo ime trgovca oružjem čiji je život bio predložak filma nije Jurij Orlov iz Ukrajine, nego Rus Viktor But, ali mnogo toga drugog je točno. Film je snimljen prije epiloga u realnosti – Viktor But uhićen je 2008. i 2012. osuđen na 25 godina zatvora, a američkom pravosuđu trebalo je dugo da ga ulovi jer je godinama uspješno mutio trag novca koji mu je stizao – i to u samim Sjedinjenim Američkim Državama, u saveznoj državi Delaware, javlja Deutsche Welle.