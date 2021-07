Ostojić: Moramo spriječiti velika okupljanja i nagli dolazak gostiju iz Velike Britanije

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma komentirao je za Dnevnik RTL-a epidemiološku situaciju na Jadranu

"Poručio bi Stožeru da slušaju apele i prijedloge epidemiologa i da onda donose odluke. Vidimo da su to potencijalni izvori zaraze. Mi apeliramo da se strože kontroliraju mjere. Kontrole i sankcije su preblage", jasno će.



Druge zemlje su već crvene, što mi moramo napraviti da nam se to ne dogodi?

"Moramo izbjeći njihove greške. To su velika okupljanja i veliki i nagli dolazak gostiju iz Velike Britanije", rekao je



Na pitanje je li za zabranu okupljanja i dalje, Ostojić odgovara:



"Tu postoje nadležna tijela koja donose odluke. Mi ukazujemo na činjenice da su već sada izvori, manjih, zaraza. To je lani naprasno prekinulo sezonu 15. kolovoza. I želimo da se to ove godine ne dogodi. Glavni hrvatski epidemiolog, g. Kaić je prošli tjedan bio sasvim jasan. Mi respektiramo struku, uzmemo u obzir njihove prijedloge i nakon toga treba donijeti odluku. Ako to ne budemo radili, idemo u crvenu zonu. Ako bi se to dogodilo ove godine, to bi bio katastrofalan ishod, ne samo za turistički sektor, nego i za gospodarstvo u cjelini, za proračun i hrvatsku državu u cijelini", rekao je na kraju Ostojić.