Očajni dobavljači otkrili su nam plan Rusa: Žele preuzeti kontrolu nad Agrokorom, a nama ne daju ni lipe!

Do kraja izvanredne uprave u Agrokoru ostalo je nešto više od tri mjeseca, a situacija za pregovaračkim stolom nikad nije bila napetija. Nakon prve 'klauzure' u Zadru, kada su za stol sjeli dobavljači i vjerovnici Agrokora, činilo se da će nagodba biti sklopljena s lakoćom. Drugi sastanak u Splitu, ali i sastanci koji su jučer održani u Zagrebu, jasno ukazuju na to da se do nagodbe neće doći lako, a neizvjesno je hoće li uspjeti približiti pozicije

Vjerovnici Agrokora, domaće i stranke banke, imatelji obveznica (predvođeni famoznim fondom Knighthead), ali i ruski Sberbank imaju svoju viziju novog Agrokora, dok domaći dobavljači koncerna imaju svoje ideje, te su one u ovom trenutku nepomirljive. 'U Zadru smo imali vrlo konstruktivnu raspravu, bez obzira na posvađane interese. Sastanci su bili žustri, naporni ili teški, ali učinilo mi se da smo došli do situacije u kojoj svi pobjeđuju. Ali onda je došao sastanak u Splitu, gdje se dogodio veliki povratak Sberbanka. Tu stvari za dobavljače kreću prilično loše', prisjeća se jedan od većih dobavljača Agrokora. Tada je, kaže naš sugovornik, došao Sergej Volk iz Sberbanka sa stavom da se dobavljačima više neće isplatiti ništa i da sve što je dogovoreno u Zadru više ne vrijedi. 'On je to napravio na krilima medija, a predstavljen je kao spasitelj Agrokora. Bilo je vrlo smiješno čitati da se vratio Sberbank. Oni su cijelo vrijeme uključeni u pregovore. Čak smo ih pitali - kad ste uopće otišli?', kaže naš izvor.

Nakon toga kreću pisane odbijenice na sve zahtjeve domaćih dobavljača. 'Jasno nam je da se svim našim željama ne može udovoljiti i pristali smo na to da ovisimo o Konzumu. Od njih smo htjeli konkretne brojeve na kojima ćemo temeljiti buduću suradnju. Željeli smo garanciju da buduće vodstvo Agrokora neće kao nekad Ivica Todorić seliti operativnu dobit iz jedne kompanije u drugu i raditi majmune od nas', žali se jedan od dobavljača Agrokora. Dobavljači su predlagali vjerovnicima i da se Konzumu makne obveza plaćanja naknade za upravljanje Agrokoru u iznosu od 98 milijuna kuna u ovoj godini. 'Je li to realan iznos?', pita se naš sugovornik, uz opasku da su dobavljači pristali i trpjeti gubitak graničnog duga ako dođe do novih poslovnih poremećaja, ali vjerovnici nisu pristali na 'sidra', zbog čega se počelo sumnjati u njihove motive i transparentnost. 'Vrlo smo argumentirano rekli da pristajemo, a ako bude poslovnih poremećaja, da ćemo ih trpjeti i da ćemo trpjeti gubitak graničnog duga, ali vjerovnici nisu pristali na 'naša' sidra i počeli smo vjerovati da oni nisu transparentni', dodaje izvor.