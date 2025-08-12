Objavljeni uvjeti za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za tvrtke

'Podnošenje prijava očekuje se na jesen, a točan datum bit će objavljen naknadno u Javnom pozivu', poručili su iz Fonda.

Pojedina tvrtka moći će ostvariti čak do 90.000 eura sufinanciranja, ističu iz Fonda naglašavajući da se u kontekstu sve većih ulaganja u zelenu tranziciju, elektrifikacija voznog parka prepoznaje sve više kao ne samo ekološki odgovorna, već i ekonomski isplativa investicija.

Zainteresirane tvrtke, pravne osobe i obrtnici, tako mogu očekivati da će, uz sredstva Fonda, investicija u vozila s nultim emisijama CO2 biti značajno brže isplaćena kroz uštede u troškovima goriva i održavanja.

Prijava za sufinanciranje će biti u potpunosti elektronska, kroz NIAS putem sustava eFZOEU, u slučaju odobrenog sufinanciranja korisnicima će moći biti priznat trošak kupnje i plaćanja vozila nastao od 8. kolovoza, a priznavat će se i trošak predujma za kupnju nastao i plaćen u ovoj godini.

Vozilo koje je u cijelosti plaćeno prije 8. kolovoza nije prihvatljivo za sufinanciranje, a rok do kojeg sva vozila trebaju biti kupljena odnosno plaćena je 31. svibnja 2026. godine.

Korisnik bespovratnih sredstava bit će obvezan Fondu podnositi godišnja izvješća tri godine od datuma isplate, kroz koja će dokazivati da je vozilo još uvijek u vlasništvu te da redovito podmiruje troškove leasinga, odnosno, nakon otplaćenog leasinga, da je stekao vlasništvo nad vozilom.

Za sufinanciranje se neće moći prijaviti tvrtke registrirane za cestovni prijevoz robe i taksi prijevoznici jer za njih Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema poseban program vrijedan 45 milijuna eura, koji će biti financiran u okviru Modernizacijskog Fonda. Uz to, dodatnih 45 milijuna eura planira se plasirati u dekarbonizaciju prometa kroz projekt na kojem Ministarstvo surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, kažu u Fondu.

Više informacija o programu može se saznati na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.