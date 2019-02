Nove kategorije IdejeX i Mixxa – digitalcima, dizajnerima i produkcijskim kućama otvorene prijave za IdejuX, a izdavačima prilika za Mixx

Prijave za IdejuX otvorene su za sve digitalce, dizajnere i produkcijske kuće, dok nova kategorija natjecanja Mixx sada pruža priliku izdavačima da na festivalu prezentiraju svoje radove. Najbolji će imati čast natjecati se i na prestižnim natjecanjima Cannes Lions te Mixx Europe

Ovogodišnji festival Dani komunikacija održat će se od 28. do 31. ožujka na već tradicionalnoj lokaciji, u hotelu Lone u Rovinju. Kao i svake godine dosad, pozivaju se agencije da prijave svoje projekte na prestižna natjecanja IdejuX i Mixx sa svojim kreativnim projektima i digitalnim kampanjama. Za projekt koji se na IdejiX pokaže najuspješnijim i osvoji Grand Prix organizatori će snositi trošak prijave na natjecanju Cannes Lions 2019, dok će rad koji dobije titulu Best in Show IdejeX svoje snage moći odmjeriti na natjecanju Mixx Europe 2020, što će također honorirati organizatori.

Nacionalno kreativno natjecanje IdejaX nagrađuje najoriginalnije ideje koje su jedinstvene i pomiču granice, neovisno o vrsti medija u kojoj su realizirane, kao i umjetnost zanata i izvedbe, dok se s druge strane u sklopu natjecanja Mixx dodjeljuju nagrade najboljim digitalnim kampanjama i digitalnim alatima/platformama u području tržišnih komunikacija.