Nobelove nagrade ekonomistima koji tvrde: Klima je globalno blago, a gospodarstvo najbolje pokreće znanje

William Nordhaus, bivši savjetnik tadašnjeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera i donedavni glavni ekonomist Svjetske banke Paul Romer podijelit će prestižnu nagradu za svoje modele koji pomažu u objašnjavanju međuovisnost moderne tehnologije i zaštite okoliša s održivim ekonomskim razvojem

Mnogi ekonomisti slažu se da je takvo korištenje financijske poluge dobar način da bi se utjecalo na ponašanje društva. No, uvođenje regulatornog okvira na globalnoj razini se dosad pokazalo kao vrlo kompleksan izazov. Nordhaus smatra da bi se klimu trebalo smatrati „globalnim javnim dobrom“ poput javnog zdravlja ili međunarodne trgovine, i da bi je se shodno tome trebalo regulirati, ali ne tako da politika naređuje promjene već da se kroz tržišni mehanizam dođe do globalne cijene za sagorijevanje ugljika.

Doktorirao je na Massachusetts Institute of Technology 1967. te se odmah vratio na Yale na kojem radi sve do danas. Krajem sedamdesetih bio je član Vijeća ekonomskih savjetnika američkog predsjednika Jimmyja Cartera. Još od sedamdesetih godina Nordhaus se bavi ekonomskim pristupom globalnom zatopljavanju, i razvija modele koji bi trebali odrediti efikasne načine za suočavanje s klimatskim promjenama.

Paul M. Romer profesor je ekonomije na poznatoj Stern poslovnoj školi na Sveučilištu u New Yorku. Romer je diplomirao matematiku krajem sedamdesetih i doktorirao ekonomiju na Sveučilištu u Chicagu. Tijekom karijere predavao je na mnogim uglednim sveučilištima poput Stanforda, Berkeleya ili Sveučilišta u Rochesteru, a od listopada 2016. do početka ove godine bio je i glavni ekonomist Svjetske banke. Romer je pokazao kako znanje može funkcionirati kao pokretač dugoročnog ekonomskog rasta.

Prijašnja makroekonomska istraživanja su isticala da tehnološka inovacija može biti glavni pokretač ekonomskog rasta, no nisu objašnjavala kako ekonomske odluke i tržišni uvjeti dovode do stvaranja novih tehnologija. Romer je riješio taj problem pokazujući kako ekonomske sile utječu na volju kompanija da dolaze do novih ideja i inovacija, stoji u priopćenju Akademije kojim se obrazlaže odluka.

Romer tvrdi da bi se kreatori ekonomskih politika trebali prestati truditi oko upravljanja poslovnim ciklusom nego se usredotočiti na promociju nove tehnologije. Njegov rad objavljen početkom devedesetih postao je osnova tzv. „teorije endogenog rasta“ koja se bavi istraživanjem regulativa i politika koje potiču nove ideje i dugoročni prosperitet. Bloomberg piše da su Romerovi napadi na stare ekonomske modele u posljednje vrijeme naljutili mnoge njegove kolege. U članku koji se bazira na predavanju s početka 2016. Romer je napisao da „više od tri desetljeća, makroekonomija nazaduje“.