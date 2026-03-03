podnijeli tužbu

Ruska banka bijesna na EU: 'Kršenje osnovnih i neotuđivih prava'

I.K./Hina

03.03.2026 u 10:50

Ruska središnja banka
Ruska središnja banka Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY
Bionic
Reading

Ruska središnja banka u utorak je izjavila da je podnijela tužbu Općem sudu Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu, osporavajući odluku iz prosinca 2025. o zamrzavanju njezine imovine u Europi na neodređeno vrijeme

Središnja banka procjenjuje da su zapadne zemlje zamrznule oko 300 milijardi dolara ruskih državnih sredstava. Većina te imovine zamrznuta je u Europi i čuva se u belgijskom depozitaru Euroclear.

Središnja banka podnijela je tužbu u Moskvi prošlog prosinca, tražeći od Eurocleara odštetu od 230 milijardi dolara kao odgovor na neodređeno zamrzavanje i na prijedloge o oduzimanju imovine radi financiranja Ukrajine, koji se nisu ostvarili.

U svojoj izjavi, središnja banka je navela da je zamrzavanje uvedeno uz "ozbiljne proceduralne povrede" jer je usvojeno većinom glasova, a ne jednoglasno, kako to zahtijeva zakonodavstvo EU.

vezane vijesti

Kršenje osnovnih i neotuđivih prava

Izvor blizak središnjoj banci rekao je da su te navodne povrede u središtu tužbe.

Dokument EU-a o zamrzavanju, objavljen 12. prosinca, isključuje svaku mogućnost pravnog postupka Rusije zbog odluke pred sudovima EU.

„Uredbom EU-a krše se osnovna i neotuđiva prava na pristup pravosuđu i nepovredivost imovine, kao i načelo suverenog imuniteta država i njihovih središnjih banaka, zajamčeno međunarodnim ugovorima i pravom EU-a“, rekla je središnja banka.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
odgovori na pitanja

odgovori na pitanja

Doznali smo zašto računi za grijanje mogu porasti za pet puta, unatoč razdjelnicima
VELIKA NEIZVJESNOST

VELIKA NEIZVJESNOST

Suočavamo se s noćnom morom: Cijena nafte snažno porasla, to je tek početak
PRAVO NA ODBITAK

PRAVO NA ODBITAK

Istječe rok za prijavu poreza: Tko može očekivati najveći povrat i što ako ste roditelj?

najpopularnije

Još vijesti