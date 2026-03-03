Ruska banka bijesna na EU: 'Kršenje osnovnih i neotuđivih prava'

Središnja banka procjenjuje da su zapadne zemlje zamrznule oko 300 milijardi dolara ruskih državnih sredstava. Većina te imovine zamrznuta je u Europi i čuva se u belgijskom depozitaru Euroclear.

Središnja banka podnijela je tužbu u Moskvi prošlog prosinca, tražeći od Eurocleara odštetu od 230 milijardi dolara kao odgovor na neodređeno zamrzavanje i na prijedloge o oduzimanju imovine radi financiranja Ukrajine, koji se nisu ostvarili.

U svojoj izjavi, središnja banka je navela da je zamrzavanje uvedeno uz "ozbiljne proceduralne povrede" jer je usvojeno većinom glasova, a ne jednoglasno, kako to zahtijeva zakonodavstvo EU.