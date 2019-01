Nike zatvara svoje dućane u Hrvatskoj, sve zbog istrage o poreznim akrobacijama u Nizozemskoj?

Američki proizvođač sportske opreme Nike, prema neslužbenim informacijama, zatvorit će uskoro svoje dvije trgovine u Hrvatskoj. Riječ je o outlet trgovinama u Svetom Križu Začretju kod Zagreba te u Dugopolju kod Splita. Navodno ta odluka ima veze s istragom Europske komisije koja sumnja da je Nike u Nizozemskoj, u kojoj je europsko sjedište kompanije, imao povlaštenu poziciju pri plaćanju poreza

Nikeov dućan u Roses Design Outletu u Sv. Križu Začretju radit će do 13. veljače. Potvrdili su nam to u samoj trgovini. Na pitanje zašto zatvaraju odgovoreno nam je da to pitamo upravu.

Na naš upit koji smo poslali u centralu Nikea u Nizozemsku do zaključenja teksta nismo dobili nikakav odgovor.

Više sreće nismo imali ni u upravi Roses Design Outleta. Direktor Roman Rogović samo je kratko poručio kako on nema nikakvih saznanja o poslovanju Nikea.