Neto dobit poduzetnika u sektoru električne energije u 10 godina porasla gotovo 10 puta

Analiza Fine o poslovanju poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije u razdoblju od 2008. do 2017. pokazala je značajna porast broja poduzetnika u toj djelatnosti te rast financijskih stavki, npr. prihoda, rashoda i dobiti koja se u tom razdoblju gotovo udesetostručila pa je konsolidirani rezultat u 2017. dobit veća od 2,1 milijardu kuna.

Tako se primjerice uvoz električne energije u razdoblju od 2008. do 2017. godine kretao od 3,76 milijardi kuna (2010.) do 5,6 milijardi kuna (2012.), dok je izvoz znatno niži i kretao se od 412,7 milijuna kuna (2008.) do 2,9 milijardi kuna (2017.).

Najveća razlika između izvoza i uvoza bila je 2012. godine kada je negativni trgovinski saldo dosegnuo 4,4 milijarde kuna, dok je najmanja razlika zabilježena 2014. godine kada je iznosila 1,6 milijardi kuna.

U 2017. godini negativni trgovinski saldo iznosio je gotovo dvije milijarde kuna, što je za 6,7 posto više nego u 2016. kada je iznosio 1,8 milijardi kuna, navode iz Fine.

Po podatcima koje iznose, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije iznosila je 2008. godine 6.386 kuna, a u 2017. godini je bila veća za 22,2 posto i iznosila je 7.801 kunu.

Iz Fine podsjećaju da je 2001. započelo restrukturiranje elektroenergetskog sektora u Hrvatskoj, dok je formalna liberalizacija započela 2008. kada je došlo do usklađenja domaćih zakona s EU. Od 1. srpnja 2008. godine svi kupci električne energije dobili su mogućnost izabrati svog opskrbljivača električnom energijom.