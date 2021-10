Nesuđeni teorijski fizičar, omiljeni Putinov industrijalac i meta američkog FBI-a, a iako voli Jadran, ne vole ga Crnogorci: Tko je Oleg Deripaska

Agenti FBI-a upali su u utorak u dom ruskog oligarha Olega Deripaske u Washingtonu, a iako nije precizirano zašto je američka protuobavještajna služba češljala američki dom moćnoga ruskog oligarha bliskoga ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, zanimljivo je da je ta akcija uslijedila samo nekoliko dana nakon što su Rusi prekinuli sve veze s NATO-om

Prvi posao imao je već s 11 godina u gradu Ust-Labinsku , u kojem mu je majka radila u istraživačkom centru. Mlađahni Deripaska tada je šegrtovao za zvanje električara i bavio se održavanjem elektromotora. Međutim njegov matematički talent omogućio mu je da se 1985. upiše na fakultet fizike Moskovskog državnog sveučilišta . No samo godinu kasnije unovačen je i od 1986. do 1989. služio je vojsku u Sovjetskim strateškim raketnim snagama u Sibiru.

Gotovo svu zaradu uložio je u kupnju inicijalnog paketa dionica u tvornici aluminija Sajanogorsk u južnom Sibiru. Do 1994. stekao je 20 posto udjela i postao drugi najveći dioničar nakon države, što je jako smetalo direktorima iz komunističke ere. Iste godine, s 26 godina, postaje generalni direktor tvornice i osniva Sibirski aluminium group, a koji se 2000. godine spaja s Millhouse Capitalom Romana Abramoviča, čime nastaje Rusal . Nastavio je povećavati svoj udjel u zajedničkoj kompaniji i do 2004. u potpunosti ju je preuzeo od Abramoviča.

No dok je bio u braku s Jumaševom, Deripaski su poslovno cvale ruže. Postaje najbogatiji Rus 2008. godine i držao je tu titulu sve dok nije podlegao financijskoj krizi 2009. godine. Forbes procjenjuje da je Deripaska trenutno težak 5,1 milijardu dolara . Rusal je pod Deripaskinom rukom brzo postao najveći svjetski proizvođač aluminija sve do 2015. godine, kad ga je prestigao kineski China Hongqiao Group. Deripaski je 2010. uspjelo ono što nije nijednom Rusu prije njega, a to je da Rusal postane prva ruska kompanija s dionicama izlistanim na burzi u Hong Kongu.

Zbog pranja novca istraživale su ga i španjolske i britanske vlasti, no protiv njega nikada nisu podignute službene optužnice. Najveće neugodnosti imao je nakon što ga je The Financial Times povezao sa Sergejem Popovom i Antonom Malevskim, navodnim šefovima ruskog podzemlja. Naime FT je pisao da Andrej Malevski, brat Antoma Malevskog, ima 10 posto udjela u Deripaskinoj kompaniji, što je on odlučno opovrgnuo.

Deripaska slovi kao omiljeni Putinov industrijalac i ima vrlo dobre odnose s njime. Ipak 2009. se činilo da se našao u nemilosti ruskog predsjednika nakon što ga je prilikom posjeta njegovoj cementari prozvao zbog lošeg upravljanja i 'prisilio' da radnicima plati neisplaćene plaće u vrijednosti od milijun dolara. Drugi pak smatraju da se radi o najobičnijem igrokazu, jer kako je pokazala američka diplomatska pošta koja je procurila u javnost, Deripaska je među dva, tri oligarha s kojima Putin ima redovitu komunikaciju i uglavnom igra ključnu ulogu na njegovim inozemnim putovanjima.