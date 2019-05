Najiskusniji radnici kod njih dobivaju čak 23.000 kuna mjesečno, ali opet imaju problema. 'Mladima je draže otići moliti posao u Njemačkoj'

Ludbreška tvrtka Inoxmont-VS zapošljava više od stotinu radnika čija je prosječna plaća oko 9000 kuna. Iskusni majstori dobivaju i do 23.000 kuna, ili 3000 eura. Unatoč visokim mjesečnim primanjima nedostaje im radnika

Za one koji rade kao montažeri i zavarivači na gradilištima i u otežanim uvjetima tvrtka je uvela beneficirani radni staž, na godinu dana rada plaća 15 mjeseci mirovinskog i ostalih davanja. Radnici su osigurani 24 sata na nezgode. Oni koji idu raditi van imaju osigurano stanovanje i prijevoz.

'Razgovarali smo s ravnateljem varaždinske strojarske škole, za smjer limar u građevinarstvu upisali su samo šest učenika, oni su jedini u Hrvatskoj upisali taj smjer. Limar u građevini zanimanje je koje je potrebno na svakom gradilištu. U Hrvatskoj se kroz godine osjetno smanjuje broj upisa u strukovna zanimanja. Naravno da onda dolazi do toga da nedostaje kvalificirane radne snage, a to osjetimo i mi. Razgovarali smo i s učenicima koji se školuju za zanimanje CNC operater iz Srednje škole Ludbreg, došli su na Dan otvorenih vrata. Oni su svi do jednog rekli da odmah po završetku školovanja namjeravaju otići iz Hrvatske. Pokušali smo im objasniti da iz škole izlaze bez potrebnih praktičnih znanja. Oni će u Njemačku ili bilo kamo otići pregovarati ne kao ravnopravan partner s poslodavcem, već će ići moliti za posao. Isto tako, koliko god proveli u drugoj zemlji, uvijek će biti stranci', objasnili su direktor i predsjednik Uprave Mladen Vidović i direktor i član Uprave Zlatko Sova.