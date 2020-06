Može li 'učinak dugovječnosti' spriječiti eksploziju 'demografske bombe'? Zdravstveni sustavi diljem svijeta već pucaju po šavovima

Prošle godine u svijetu je prvi put u povijesti bilo više osoba starijih od 65 negoli mališana mlađih od pet godina. Svijet stari, a pandemija korone potaknula je dio bogatog svijeta da ozbiljnije zaviri u domove za starije osobe. One su glavne žrtve Covida-19, ali ne zbog samog virusa, nego u kombinaciji s višestruko kroničnim oboljenjima. Dok su zdravstveni sustavi zemalja u razvoju zaokupljeni liječenjem mladih od zaraznih bolesti, bogati ulažu milijarde u borbi protiv multimorbiditeta među populacijom zlatne dobi

Očekuje se da će ove godine tržište pelena za odrasle u svijetu nadmašiti tržište pelena za bebe. U Japanu se to dogodilo još 2013., a do 2050. trošit će ih još više jer će trećina stanovništva biti starija od 65 godina.

No svijet se mijenja. Ulaganja u zdravstvo u zemljama s niskim primanjima ipak polako donose plodove: manje žena umire pri porodu, više djece doseže odraslu dob, ljudi s HIV-om dugo žive te u kombinaciji s boljom prehranom raste i životni vijek. Štoviše, do 2050. polovina starog stanovništva živjet će u zemljama u razvoju, što znači da će i ondje rasti kronične bolesti i multimorbiditet. I dok je međunarodna znanstvena zajednica trenutno okupirana Covidom-19, grupa stručnjaka sa sveučilišta Birmingham istražuje 'staračke tegobe' ne bi li pomogli planirati zdravstveni sustav koji će biti u stanju odgovoriti nadolazećim izazovima. Epidemija dođe i prođe, ali problem kroničnih bolesti trajno ostaje u sve starijem globalnom društvu, kažu istraživači s ovog britanskog sveučilišta.

Provodeći istraživanja u Burkini Faso, jednoj od najsiromašnijih zemalja u svijetu, došli su do saznanja da 20 posto osoba već nakon četrdesete godine pati od višestrukih oboljenja, infektivnih, neinfektivnih ili mentalnih. Više pate žene i neudate/neoženjene osobe, naročito u dobi od 60 do 65 godina. Pokazalo se da multimorbiditet češće pogađa bogate i obrazovane stanovnike Burkine Faso, za razliku od bogatih zemalja, u kojima više obolijevaju siromašni i niže obrazovani građani. Istraživači pretpostavljaju da je to zato što si bogati u siromašnim zemljama mogu priuštiti skup, ali nezdrav životni stil što vodi kroničnim boleštinama. Otkrili su da su one među značajnim brojem takvih bolesnika u Burkini Faso dovele do invalidnosti, niske kvalitete života i općenito lošeg fizičkog stanja jer se od bolesti poput visokog tlaka i dijabetesa liječi manje od 10 posto oboljelih.