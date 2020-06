Može li industrija skupih krpica, satova, kozmetike i nakita preživjeti pandemiju?

Skupa i luksuzna roba često ima svoje kupce i u razdobljima ekonomskih recesija, no pandemija predstavlja nov izazov proizvođačima skupog nakita, modnih dodataka i satova jer zbog ograničenog kretanja i zabrane putovanja kupci ne mogu doći u trgovine

U slučaju da ne dođe do skorog i brzog oporavka turizma, proizvođači luksuza drže da će se promjena, za koju su očekivali da će trajati godinama, odigrati puno brže i da će kupci umjesto u Londonu početi kupovati u Šangaju. Za neke od njih to bi značilo i rast profitabilnosti jer velika imena poput Louis Vuittona ili Guccija drže više cijene u Kini nego u Europi. Također, zatvaranje pojedinih trgovina u nekima od najposjećenijih gradova u Europi donijelo bi određene uštede u najamninama.

Pandemija je donijela određene promjene i u kanalima prodaje. Prelazak na prodaju preko interneta na tržištu luksuza bio je puno sporiji nego što je to kod klasičnih trgovačkih lanaca. Prema dostupnim podacima, promet luksuznom robom ostvaren preko interneta i dalje je manje od desetine ukupnog prometa, dok je taj udio dvostruko veći kod običnih trgovina. Iz korporacija koje upravljaju poznatim luksuznim brendovima došle su proteklih tjedana informacije da je porasla prodaja preko interneta, no vidjet će se još hoće li se taj trend održati i u duljem roku.

No čak i skok u profitabilnosti mogao bi biti kratkotrajan jer se razlika u cijenama između Kine i Europe smanjuje već neko vrijeme. Tome pridonosi bolja informiranost kupaca, a i prilagođavanje poslovne politike kojom proizvođači pokušavaju doskočiti sve većoj spremnosti kineskih vlasti da otežaju potrošnju Kineza na luksuz u inozemstvu. Dodatni problem je pogoršanje imidža. Aura luksuza manja je ako se nešto kupuje u vlastitom gradu nego kad je kupljeno, primjerice, na Petoj aveniji u New Yorku.

U trenucima u kojima profitabilnost kompanija dođe u pitanje u drugim sektorima često dolazi i do preuzimanja i okrupnjavanja, no britanski tjednik The Economist procjenjuje da je u industriji luksuza to malo vjerojatno. Velike korporacije poput francuskih holdinga LVMH, Hermes ili Kering imaju relativno zdrave financije i s vremenom će vjerojatno naći načine na koje se izboriti s padom prodaje. Trenutno je jedino pitanje hoće li LVMH dovršiti preuzimanje američkog lanca draguljarnica Tiffany, vrijedno 17 milijardi dolara, a koje je dogovoreno prije nego što je svijet pogodila pandemija.

Jedna od potencijalnih briga za luksuzne brendove bilo je i to hoće li pandemija trajno promijeniti navike i hoće li se kupci više okrenuti pristupačnijim proizvodima. Informacije koje dolaze iz Kine o snažnom skoku u maloprodaji nakon što su popustile izolacijske i pandemijske mjere ukazuju na suprotno, odnosno da zasad nema neke velike dugotrajne promjene u navikama kupaca.