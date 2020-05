Ime koje označava luksuz posljednjih godina u dvije odvojene kompanije u kojima se proizvode aviomotori te poznati skupocjeni automobili bilježilo je solidne uspjehe, no kriza izazvana pandemijom mogla bi donijeti neželjenu patinu britanskoj legendi

Ime Rolls-Royce neupitno je vezano uz luksuz, ako ne i sinonim za njega. Britanski brend automobila desetljećima je znak prestiža i statusa u društvu, no kompanija koja stoji iza globalno poznatog imena imala je svoje uspone i padove, a moguća recesija izazvana pandemijom koronavirusa ponovo je priprijetila problemima u obje linije proizvoda po kojima je Rolls-Royce danas poznat. Rolls-Royce osnovan je 1904. godine primarno kao proizvođač automobila, no kompanija je brzo proširila proizvodnju i na avionske motore. Brend je danas široko poznat kao luksuzna automobilska marka, no ime Rolls-Royce stoji i iza jednog od tri najveća svjetska proizvođača mlaznih motora za avione, mada se radi o dvije sasvim odvojene kompanije koje povezuju tek zajednička prošlost i brend.

Gotovo od osnutka Rolls-Royce je paralelno proizvodio automobile i aviomotore. Ključan događaj za kompaniju bio je razvoj novog mlaznog motora, modela RB211, čiji su troškovi u konačnici bili toliko visoki da je 1971. godine korporacija završila u stečaju i državnom vlasništvu. Proizvodnja automobila i aviomotora od tada se nalazi u dvije zasebne kompanije, mada je automobilska grana i dalje prolazila kroz razne vlasničke transformacije. Proizvodnja automobila Rolls-Royce od 2003. u rukama je njemačkog BMW-a iako, striktno gledajući, tvrtka koja ih danas proizvodi nema izravne veze s onom nekadašnjom. Proizvodnja automobila Rolls-Royce završila je u BMW-ovim rukama ponešto okolnim putem i, striktno govoreći, ovaj današnji nema veze s originalnim britanskim Rolls-Royceom. Nakon stečaja i raspada originalnog Rolls-Roycea početkom sedamdesetih proizvodnja automobila izdvojena je u Rolls-Royce Motors. Vlasnik te kompanije od 1980. do 1998. bila je britanska inženjerska korporacija Vickers. U trenutku u kojem je Vickers odlučio prodati Rolls-Royce motore i neke druge dijelove za automobile već je proizvodio BMW te se nagađalo da će on biti i konačni kupac. No Volkswagen je za kompaniju ponudio 430 milijuna funti, za razliku od BMW-a, koji je ponudio 340 milijuna.

Problem se javio zbog toga što je ranijim sporazumom Rolls-Royce plc, kompanija koja proizvodi aviomotore, imala pravo zadržati ključne brendove i logotipe ako dođe do prodaje tvrtke koja proizvodi automobile. Tako je Volkswagen preuzeo nacrte za proizvodnju automobila, tvornice, sjedište, pa čak i patentirani dizajn rešetke hladnjaka, no Rolls-Royce plc je prava na ime i logotip Rolls-Royce prodao BMW-u, i to za 40 milijuna funti. Rolls-Royce plc je nešto prije toga već sklopio suradnju s BMW-om koji svoje korijene također vuče iz proizvodnje aviomotora. Ugovor temeljem kojeg je BMW proizvodio motore i druge dijelove za Rolls-Royce omogućavao je rok od 12 mjeseci za njegov prekid, a u tako kratkom roku Volkswagen nije mogao promijeniti dizajn vozila da bi ona mogla koristiti druge pogonske motore. Kako su time automobili Rolls-Royce bili rascijepljeni između dvije kompanije, VW i BMW su stupili u pregovore. Volkswagen je pristao prodati BMW-u prava na poznatu figuricu Spirit of Ecstasy, koja krasi svaki Rolls-Royce, i patent na karakterističan dizajn rešetke hladnjaka, a BMW je pristao proizvoditi pogonske motore do 2003. Temeljem tog dogovora, VW je nastavio proizvoditi Rolls-Royce između 1998. i 2003., što je BMW-u dalo vremena da sagradi novo sjedište, tvornicu i da razvije novi dizajn modela Phantom, prvi iz nove tvornice i kompanije. BMW-ova tvrtka tako je od 2003. postala ekskluzivni proizvođač automobila s markom Rolls-Royce.

Dolazak pod kapu BMW-a za automobile Rolls-Royce pokazao se vrlo uspješnim. Još prije desetak godina tvrtka je prodavala oko tisuću automobila godišnje, da bi do lani taj broj bio upeterostručen na ukupno 5152 vozila. Okvirne početne cijene pojedinih modela kreću se od 300 tisuća dolara pa na više, no konačne cijene po kojima se pojedina vozila prodaju mogu premašivati i milijun dolara. Tajna leži u individualnom pristupu i ispunjavanju bilo koje ideje ili želje koju ima kupac: od toga da boja automobila bude u tonu dlake omiljenog kućnog ljubimca do prikaza zvjezdanog neba uz pomoć tisuću LED lampica s unutrašnje strane krova automobila. Koliko u kompaniji idu na ruke kupcima, pokazuje i primjer kanadskog rap glazbenika Drakea, čiji Rolls umjesto legendarne figurice Spirit of Ecstacy na vrhu poklopca motora ima figuricu sovice s ugrađenim dijamantima. Zahvaljujući tome, vrijednost njegova Rolls-Roycea procjenjuje se na milijun dolara. Jedan kupac je, objašnjavaju u kompaniji, poslao 1000 dijamanata koje su smrvljene pomiješali s bojom kojom je obojen njegov automobil. Najskuplji automobil koji je Rolls-Royce ikad izradio bio je jedinstveni primjerak Sweptail, a 2017. procjenjivalo ga na na blizu 13 milijuna dolara.

Uspjeh u prodaji automobila došao je na krilima jačanja tržišta istočne Azije, posebno Kine. Iako za luksuznu robu često ne vrijede pravila recesije koja vrijede za prosječnu prodaju i nije zahvalno predviđati kako će točno to tržište reagirati na pandemiju, teško je očekivati da će se prodaja Rolls-Roycea zadržati na lanjskim razinama. Ime Rolls-Royce moglo bi se naći u problemima i u drugoj liniji proizvoda u kojoj je poznato. S cijenom koja se ponekad kreće i prema nekoliko desetaka milijuna dolara po komadu, mlazni motori su najskuplji pojedinačni dijelovi današnjih putničkih aviona. Uz američke konkurente General Electric te Pratt&Whitney, Rolls-Royce Holdings plc danas je jedan od tri najveća proizvođača mlaznih motora.