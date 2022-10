Miljavac: Filipović održao obećanje, očekujem normalizaciju poslovanja

Predsjednik Udruge malih distributera goriva Armando Miljavac rekao je u ponedjeljak za Hinu kako je današnjom odlukom vlade o cijenama goriva ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović ispunio obećanje s prošlotjednog sastanka, te očekuje normalizaciju poslovanja u idućim tjednima.

Miljavac kaže da je ministar Filipović na prošlotjednom sastanku s predstavnicima malih distributera goriva obećao djelomičnu liberalizaciju cijena goriva, ali i najavio da bi se u tom pogledu stvari mogle relativno brzo normalizirati.

"Nadamo se da će vrlo brzo doći do konačnog rješenja našeg problema", rekao je Miljavac.

Ističe kako će i uz danas formirane cijene, koje će vrijediti od utorka, mali distributeri biti na gubitku od 30 do 40 lipa po litri goriva, no tvrdi i kako je to podnošljivije od gubitka od kune do kune i 40 lipa po litri koliko su im bili gubici prošli tjedan.