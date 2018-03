Maslinar testirao komisiju koja ocjenjuje ulja, rezultati su poražavajući

Zadarski maslinar Borislav Bore Pedić odlučio se za neobičan potez. Kako bi provjerio objektivnost ocjenjivanja maslinovih ulja, testirao je komisiju na 21. Međunarodnom izdanju Oleum Olivarum u istarskoj Krasici. Ispunio je prijavnicu i poslao svoje maslinovo ulje, ali pod različitim imenom, kao dva uzorka. Evo što se dogodilo

Maslinar Borislav Bore Pedić svoje je maslinovo ulje iz iste posude ulio u različite boce te ih kao dva uzorka, svaki od po 2,5 decilitra, poslao na natjecanje Oleum Olivarum u istarsku Krasicu. No dok je na jedan uzorak stavio svoje ime, drugo je poslao na Jožu Pahora , supruga svoje sestre Slavke, Slovenca iz Sežane koji nema nikakve veze s maslinama i maslinovim uljem, piše Zadarski list .

'Trebao bih se radovati jer je moje ulje postiglo tako dobar plasman, a u biti sam tužan i razočaran', priznao je Pedić.

Ovaj poznati zadarski maslinar ima oko 300 stupi maslina u Smilčiću i rodnoj Pridragi. Uzgaja ih po svim pravilima struke, primjenjuje agrotehničke mjere, plodove bere u optimalnom vremenu zrelosti, odmah prerađuje, a ulje sprema u odgovarajuće posuđe od inoksa. Pravodobno ga pretače i čuva u najpovoljnijoj temperaturi. Na smotre maslinara i uljara počeo je odlaziti prije desetak godina, kaže, više zbog druženja i razmjene iskustava, nego zbog samog natjecanja. Na njima se okitio odličjima različitog sjaja.

'Govorkanja o protežiranju pojedinih maslinarskih područja, kao i to da dalmatinski uljari, primjerice, u Istri 'ni slučajno' ne mogu osvojiti titulu šampiona motiviralo me da se odlučim provjeriti postoji li stvarno neujednačenost u ocjenjivanju od panela do panela', ispričao je Zadarskom listu ovaj maslinar.