Martina Dalić ne otkriva za koga sve danas radi, no otkriva za koga sigurno ne radi; dala i crnu prognozu korona-krize

Bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić danas honorarno radi za Svjetsku banku. Za RTL Direkt komentirala je gospodarsku krizu

'Kriza koja upravo nastaje, ne bih se priklonila mišljenjima da će do biti jako brzo i jako kratko, nešto što će proći za mjesec, dva. Radi se o krizi koja je pogodila cijeli svijet, sve zemlje, to nije financijska kriza i procjene pokazuju da ovaj pad u ovoj godini između devet i 10 posto, očekivanom rastom u idućoj godini neće biti nadoknađen. Tu smo već u 2022., a to tkivo krize, ono nastaje iz različitih smjerova. Ono o čemu se kod nas puno govori, a to je turizam, to je samo dio priče. Drugi dio je izvoz, inudstrija, naši trgovinski partneri Italija, Njemačka, Slovenija, i oni su u krizi, to će se preliti na našu industriju. A sjećamo se da nas je iz duboke recesije izvukao upravo izvoz. Tu je i stanovništvo. Ljudi će biti nesigurni, trošiti će manje i to će dovesti do pada potrošnje. Kada ljudi osjećaju nesigurnost radnog mjesta, mogućnosti novog posla, logično je da smanjuju potrošačke apetite, smanjuju kupovinu i planirane investicije, uzimaju manje kredite. Makroekonomski rezultat je da pada agregatna potrošnja, odnosno agregatna potražnja. Četvrti dio priče bit će borba s velikim fiskalnim deficitima koji su nastali kao redakcija na pandemiju', objasnila je Dalić.

Dio financijskih problema rješavat će se novim zaduživanjima.