Dalić: 'Hrvatska već više od 10 godina oscilira na oko 60 posto prosječnog dohotka u Europi'

Razvojne strategije mogu uspjeti ako su praćene političkom voljom i provedbom, istaknuto je u četvrtak na drugom danu savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista o ekonomskoj politici Hrvatske u 2020. godini

Ocjenjuje da se u izradu strategije razvoja do 2030. godine ulazi s neriješenim pitanjima iz prethodnih razdoblja, od tranzicijskih tema koje je već trebalo riješiti do suočavanja s izazovima novoga doba.

Odvjetnik Mladen Prka istaknuo je da su najveći izazovi s kojima se strani investitori susreću u Hrvatskoj sigurnost i pozitivna klima. Strani ulagači kirurški precizno prepoznaju pravne rizike te ih odlučuju otkloniti u početku ili jednostavno odlaze, rekao je, ističući da su iskustva pokazala kako volja centralne vlasti da se zaštiti sigurnost investitora u pravilu postoji, ali na nižim razinama počinje "agonija investitora".

Dođe li do spora investitor je prepušten mnoštvu bespotrebnih postupaka koji ga dovode u situaciju u kojoj se, dok se pripremao za ulaganje, nije htio naći. Tada više ne razmišlja kako zaraditi, nego kako spasiti što se može, kaže Prka.

Opisao je primjer investitora koji želi graditi tvornicu, obavi sve pripreme i provjere, no kada započne s izradom projektne dokumentacije dobije odluku po kojoj se zemljište ipak nalazi na mjestu arheološkog nalazišta i da je kulturno dobro, iako je ranije dobio uvjerenje da nije.

Do mirnog rješenja nije došlo i taj je investitor još uvijek u sporu. Takvom investitoru trebalo bi omogućiti brz i učinkoviti postupak, ali kada se to ne događa, on će iskoristiti mogućnost da nadoknadi gubitak pred međunarodnim sudištem, rekao je Prka.