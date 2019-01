'Marketing nije rezerviran samo za one koji imaju velike budžete'

'FCK, we're sorry, Dobro vs zlo, Moron, Mišolovka, Bolimepipi, Drečanje beba...' samo su neka od stotinjak poglavlja knjige 'Atomski marketing' koju su u utorak u hotelu Hilton predstavili autor Marijan Palić i suautor Mato Rajić. O knjizi su govorili i poznati digitalni profesionalac Ilija Brajković te politički analitičar Mate Mijić

„Marketing je sam po sebi pričanje priče, pa sam odlučio kroz svoju priču i druge konkretne primjere čitatelju približiti marketing digitalnog doba“ kazao je Marijan Palić koji se, iako 29-godišnjak, digitalnim marketingom uspješno bavi desetak godina. Marketing digitalnog doba, kako ističe Palić, je onaj marketing koji donosi rezultate. U knjizi se nalaze primjeri koji se mogu primijeniti uz minimalne budžete, baš kao što je to radio i sam autor. Kako kaže, volio bi da je netko ovakvu knjigu napisao kada je on kretao u posao jer bi izbjegao greške koje je sam prevladao.