Macron se okomio na svoju Alma mater kako bi se dodvorio Žutim prslucima

Prosvjedi Žutih prsluka natjerali su Emmanuela Macrona da se pokuša obračunati s elitizmom u francuskom društvu, no postoje sumnje da će za to biti dovoljno tek raspustiti elitnu legendarnu instituciju koju su polazili mnogi pripadnici povlaštene francuske kaste

I sam svojedobni polaznik te škole, Macron se nada da će njeno raspuštanje smanjiti elitizam u francuskom društvu. Za ideju francuskog predsjednika saznalo se nakon što su do medija stigli dijelovi teksta iz njegova govora francuskoj javnosti koji je trebao biti emitiran u ponedjeljak navečer, no u posljednji je trenutak odgođen zbog požara koji je zahvatio poznatu parišku crkvu Notre Dame .

Francuski predsjednik Emmanuel Macron namjerava raspustiti jednu od najuglednijih francuskih institucija visokog obrazovanja – École nationale d'administration , državni postdiplomski fakultet za buduće dužnosnike, odnosno članove državne uprave i političare. Éna , kratica pod kojom je škola najpoznatija u Francuskoj, osnovana je nakon Drugog svjetskog rata kako bi se svim građanima olakšao dolazak do visokih pozicija u državnoj upravi, no već ju se dugo smatra elitističkom institucijom koja ne ispunjava svoju svrhu.

Pokušaj razračunavanja s elitizmom dolazi kao rezultat nezadovoljstva koje francuska javnost već dulje vrijeme iskazuje kastom političara i društvenih uglednika. Sam Macron izabran je prije dvije godine na predsjedničku poziciju dijelom upravo zahvaljujući činjenici da je bio nova osoba u politici, koja nije pripadala nijednoj etabliranoj političkoj strani i kao svojevrsni autsajder koji dolazi izvan tadašnjeg francuskog političkog establišmenta. No i njemu se od samog početka prigovaralo kao 'predsjedniku bogatih' ili privilegiranih jer je dio karijere proveo radeći kao investicijski bankar u banci Rothschild & Cie Banque .

Nasilni protesti natjerali su Macrona da ublaži neke svoje planirane poteze, ali i da krene u dvomjesečni svojevrsni dijalog s građanima, čime se trudio približiti javnosti i njenim svakodnevnim problemima. Odluka o zatvaranju elitne škole samo je jedna ideja koja je proizašla iz tih savjetovanja. Među drugim inicijativama koje su također svoje mjesto našle u govoru nalaze se i smanjivanje poreza za srednju klasu, indeksiranje mirovina za one s najnižim primanjima i lokalni referendumi.

Éna je prije desetljeće i pol premještena iz Pariza u Strasbourg kako bi se ojačao osjećaj europeizma, no tom je selidbom ostala i bez dijela predavača u Parizu. Neki njeni bivši polaznici drže da je na taj način Éna ostala i bez dijela vrhunskog obrazovanja koje je pružala te se više svela na instituciju koju se polazi zbog imena i daljnjih mogućnosti koje pruža za karijeru, a ne radi školovanja i želje da se postane dobrim državnim dužnosnikom.

Ideju raspuštanja poznate institucije neki smatraju promašenom kao dio borbe protiv elitizma i čistom demagogijom. Sredinom prošlog stoljeća, kad je Éna osnovana, visoka pozicija u državnoj službi donosila je prestiž, no danas to više nije nužno slučaj. Mladi ljudi mogu doći do povlaštenih pozicija u društvu i bez toga da dio karijere provedu u državnoj upravi, za što su ionako manje zainteresirani.

Globalizacija je dovela do toga da djeca iz povlaštenih obitelji odlaze na školovanje u ugledne institucije u inozemstvu i raspuštanje takve škole u Francuskoj ne mora nužno utjecati na smanjenje razlike između društvenih elita i prosječnih građana. Na kraju, razina školovanja ili obrazovanja već dugo nije nužno ona granica koja odvaja moćne i utjecajne od ostalih.