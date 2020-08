Loša vijest za online kupce: Uvodi se PDV na male pošiljke iz Kine

Do sada su narudžbe za male pošiljke iz trećih zemalja u vrijedosti do 22 eura bile oslobođene plaćanja PDV-a, no ubuduće neći više biti tako. Naime, od sljedeće godine svi koji naruče nešto iz trećih zemalja morat će na njih plaćati porez na dodanu vrijednost

Vijest o tome potvrdila je Porezna uprava za portal Bug. Kako navode, do toga dolazi zbog implementiranja pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Naplaćivanje PDV-a i carine na male pakete iz trećih zemalja krenut će s 01. srpnjem 2021. godine. Cilj toga je "pojednostavnjenja određenih pravila u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu te osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja poreznim obveznicima iz Europske unije u odnosu na porezne obveznike iz trećih zemalja, obzirom da se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura". Kako pri uvozu malih pošiljki Carinska uprava ne bi PDV obračunavala krajnjem kupcu, uvodi se Posebni postupak oporezivanja za prodaju na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koji obuhvaća dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 eura. Primjena navedenog posebnog postupka je opcionalna. U skladu s tim posebnim postupkom, kada dobra (u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 eura) dolaze iz treće zemlje izravno krajnjem kupcu u Europskoj uniji, isporučitelj će zaračunati PDV krajnjem kupcu po stopi koja se primjenjuje u državi članici odredišta dobara, zaključuju svoj odgovor iz Porezne uprave.