LNG terminal operativan do 2021., uskoro rasprava o energetskoj strategiji

LNG terminal na Krku bit će operativan do početka 2021., a u drugoj polovici travnja kreće javna rasprava o Strategiji energetskog razvoja Hrvatske do 2030. godine, naglasci su s konferencije "Energetski strateški prioriteti i kapitalna ulaganja u Hrvatskoj"

Vezano uz planove Ine, rekao je da se raduje što će preko 500 milijuna dolara Ina uložiti u modernizaciju riječke rafinerije.

Upitan kako gleda na to da su neka brodogradilišta sa sjevera Europe, koja nisu mogla nastaviti svoj osnovni biznis, prešla na izgradnju dijelova za vjetroelektrane, rekao je da za to postoji mogućnost i kod nas, no da to ovisi o interesu investitora.

Sljedećih godina velike iskorake vidi i u sve isplativijim malim sunčanim elektranama za vlastite potrebe.

U Hrvatskoj po njegovim riječima postoji mogućnost povećanja proizvodnje električne energije, plina i nafte.

Predsjednica: Energetska budućnost ujedno je ekonomska

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović naglasila je uz ostalo da je promišljanje energetske budućnosti zemlje ujedno i promišljanje njezine ekonomske budućnosti, kao i da je energetska sigurnost neke države usko vezana uz sve ostale sigurnosne aspekte.

Energetski razvoj, kazala je, temelj je za gospodarski rast. Novu strategiju vidi kao dokument koji će odgovoriti na pitanje kolika bi mogla biti kapitalna ulaganja u energetski sektor, ali i gdje će se ta ulaganja događati.

Iako se, kako je rekla, zalaže za veće korištenje izvora energije iz obnovljivih izvora, često nije zadovoljna izgledom vjetrenjača koje, smatra ona, često narušavaju izgled okoliša, pogotovo u priobalnom području.

Govoreći na panelu u sklopu konferencije, predsjednik Uprave Ine Sandor Fasimon rekao je da će sisačka Rafinerija Ini ostati važno logističko čvorište, kao i važan segment u proizvodnji maziva.

"Sisak će za nas ostati važno industrijsko čvorište ali ne za obradu sirove nafte", rekao je Fasimon.

Čelnica tvrtke LNG Hrvatska Barbara Dorić smatra kako se napokon može reći da je projekt krčkog LNG-a pred finalizacijom.

"Prvog siječnja 2021. terminal će biti operativan", kaže Dorić, dodavši i da nije bilo realno da se svi kapaciteti terminala zakupe prije nego što se "udari prva lopata".

Po njezinom mišljenju, negativna atmosfera koja se vrti oko tog terminala dirigirana je iz tamošnje zajednice, no to je po njoj zanemarivo u odnosu na veličinu projekta.