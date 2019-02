Krizi u Uljaniku nema kraja: Debeljak obilazi banke, plaće radnicima kroz desetak dana

Europska komisija dala je zeleno svjetlo Hrvatskoj da s 50 posto sudjeluje u međufinanciranju Uljanika. Ako i država uloži još 300 milijuna kuna novca poreznih obveznika u spašavanje brodogradnje, hoće li to isto biti spreman učiniti i strateški partner? O tome je u emisiji HRT-a Tema dana govorio ministar gospodarstva Darko Horvat poručivši kako strateški partner Tomislav Debeljak ovih dana obilazi banke i traži izvore financiranja

'Prvo da s Jan De Nulom dogovorimo prolongiranje, drugačiji tretman novogradnje broj 500 koji zbog raskinutog ugovora prijeti državnom proračunu s oko milijardu kuna. Da bismo to spriječili morali smo ih uvjeriti da brodogradilište u Puli do zaključno s 1.9. može završiti taj brod s time da se i sam naručitelj spreman jednim dijelom uključiti u financiranje završetka', rekao je Horvat.

'S druge strane u Bruxellesu sam organizirao sastanak sa svim akterima ovog procesa pred kolegama iz EK iz direktorata koji brine o zaštiti tržišnog natjecanja da bismo tamo dobili jasan signal da do trenutka usvajanja restrukturiranja, kakav god potez mi napravili, ne remetimo tržišno natjecanje i da ne dajemo bilo kakvu potporu koja bi se mogla prozvati neregularnom. Dogodi li se neregularna potpora sva ona povijest koju je EK pratila mogla bi u jednom trenutku doći na naplatu i kao odgovorna vlada i odgovorna država to si ne bi smjeli dopustiti', objasnio je Horvat.

Dao je i odgovor oko tvrdnji kako Brodosplit nije spreman na međufinanciranje. 'Spram insinuacije da strateški partner u ovom trenutku nema nikakvu mogućnost niti želju da u takvom paritetu uđe u fazu međufinanciranja, ja sam jučer nakon sastanka i nakon kratke koordinacije dobio jasan stav odabranog strateškog partnera da on u ovom trenutku ima financijski potencijal, da iza njega stoji bankarski sektor te da je on u ovom trenutku spreman uz određene garancije ući u fazu međufinanciranja da bismo prvo odblokirali račune i u Puli i u Rijeci i dali radnicima tri zaostale plaće. Nakon toga ono što je za državu prioritetno je do 1.9.2019. završiti predmetni brod koji će nas stajati oko 30 milijuna eura', najavio je planove ministar Horvat.

Na opasku kako je to zaokret u stajalištu Brodosplita jer je u Temi dana Tomislav Debeljak nedavno rekao kako ga ne zanimaju nikakvi dugovi Horvat je rekao da je Debeljaku vrlo jasno da ako se ovu međufaza ne prođe gotovo da niti nema budućnosti Uljanika.