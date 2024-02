Kreće subvencioniranje električnih i hibridnih automobila

U sklopu prijave na poziv fonda, zastupnici prijavljuju marke i modele vozila koja proizvode odnosno zastupaju te prodajna mjesta na kojima su ta vozila dostupna za kupnju. Prodajno mjesto može biti fizičko ili virtualno. Svaki zastupnik ima pravo prijaviti neograničen broj fizičkih prodajnih mjesta te najviše jedno virtualno prodajno mjesto, odnosno internetsku trgovinu (webshop), objasnili su u fondu.

Nakon što poziv bude završen, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će na svojim službenim stranicama objaviti listu prijavljenih zastupnika, marke i modele vozila koja će biti dostupna za kupnju te adrese prodajnih mjesta, a zatim i javni poziv za građane.

"Za razliku od prijašnjih godina, od ove je godine ograničena cjenovna kategorija automobila koje će sufinancirati pa će prihvatljiva biti samo vozila čija je ukupna cijena, uključujući eventualni popust i PDV, do 50 tisuća eura.

Kao i dosad, građani mogu očekivati bespovratna sredstva u iznosu do 40 posto i to za osobna električna i plug in vozila te motocikle i skutere. Korigirana je i visina poticaja te će za električne automobile moći dobiti do 9000 eura, za plug in vozila do 5000 eura, a do 2500 eura za motocikle i skutere", istaknuli su u fondu.

Naglasili su i kako je kroz programe fonda dosad na ovaj način sufinancirano više od 8000 raznih kategorija energetski učinkovitih vozila, a cilj je značajno povećati njihovo korištenje i u godinama koje dolaze.