Klimatske ciljeve EU-a pomrsila je suša. Najveće rijeke sve češće presušuju

To će postati sve teže ako se razina vode u glavnim rijekama i kanalima EU-a nastavi smanjivati ili postane nepredvidljivija zbog utjecaja klimatskih promjena poput suše, piše Politico.

Kao dio napora da smanji emisije stakleničkih plinova u transportu za 90 posto do sredine stoljeća, EU želi premjestiti više tereta s cesta na svoju 37.000 kilometara dugu mrežu unutarnjih vodnih putova.

To će vjerojatno uzrokovati glavobolje na svim razinama, od poljoprivrednika koji se oslanjaju na rijeke za navodnjavanje svojih polja do nuklearnih elektrana koje koriste vodu iz rijeka za hlađenje reaktora.

Ugroženi su planovi Bruxellesa za 'iskorištavanje neiskorištenog potencijala' vodnih putova.

Ako se vodostaji na glavnim rijekama Europe ne vrate na dovoljne razine unutar 'razumnog vremenskog okvira... tada moramo napustiti te vodne putove', upozorio je Sandor Nemethy, istraživač s Odjela za zaštitu prirode Sveučilišta u Göteborgu.

Bruxelles planira povećati unutarnji vodni prijevoz za četvrtinu do 2030. i 50 posto do 2050. No prema Eurostatu, stvarni rezultat bio je pad od 10 posto u 2022. u usporedbi s razinama iz 2021.

Niske razine vode znače da brodovi mogu nositi manje tereta, ostavljajući tvrtke s problemom skladištenja i nezadovoljnim klijentima, ali i pogoršavajući probleme gužvi u lukama. Tvrtke koje su rezervirale kapacitete za plovidbu ne mogu lako prijeći na željeznicu ili ceste u kratkom roku.