Kakvu tajnu krije magični broj '420', koji će Elona Muska skupo koštati

Elon Musk, suvlasnik i predsjednik Tesle, najveće svjetske kompanije za proizvodnju električnih automobila, zaradio je tužbu američke Komisije za vrijednosne papire zbog lažne objave na društvenoj mreži Twitter. Ekscentrični Musk vrlo je aktivan na Twitteru, na kojem redovito predstavlja nove projekte i poslovne planove, no istražitelji su ga uhvatili u manipulaciji cijenama dionica Tesle, što bi ga u konačnici moglo skupo koštati

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

No čemu taj dolar više, samo da bi cijena bila 420, upitali su istražitelji Muska, na što im je on odgovorio kako je nedavno doznao koliko je taj broj važan ljudima okupljenima oko kulture uživanja marihuane. O važnosti tog broja, kažu istražitelji Komisije, govorila mu je njegova djevojka, no to ih nije impresioniralo, zbog čega su digli tužbu uz koju traže da Musk više ne bude predsjednik Tesle, koju je do sada vodio kao da je njegova tvrtka iako je vlasnik samo 27 posto dionica.

U čemu je zapravo tajna broja 420? U Sjedinjenim Američkim Državama ljudi okupljeni oko subkulture pušenja trave uzeli su je za simbol kojim se označava marihuana. Počeci koda '420' nalaze se u 70-im godinama prošlog stoljeća, kada je grupa kalifornijskih studenata svaki dan odlazila popušiti pokoji džoint točno u četiri sata i 20 minuta (4:20).