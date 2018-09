Tko je Yusaku Maezawa, japanski punk bubnjar i uspješan trgovac odjećom kojeg Elon Musk vodi na Mjesec?

Japanski poduzetnik i kolekcionar umjetnina, koji je bogatstvo od gotovo tri milijarde dolara stekao prodajući odjeću preko interneta, ovih dana predstavljen je kao mogući prvi svemirski turist koji će obići Mjesec

Do ovih dana Maezawa je na međunarodnoj sceni bio najpoznatiji kao kolekcionar umjetnina. Prije dvije godine u samo dva dana na aukcijama poznatih aukcijskih kuća Christie's i Sotheby's potrošio je stotinjak milijuna dolara na djela nekoliko poznatih umjetnika. Samo za neimenovanu sliku Jean-Michela Basquiata tom prilikom platio je 57,2 milijuna dolara , a lani je za još jedno Basquiatovo djelo dao čak 110,5 milijuna . U oba slučaja to su bili rekordni iznosi za djela pokojnog američkog umjetnika. Maezawa je izjavio da umjetnine prikuplja za buduću galeriju koju namjerava otvoriti u rodnom gradu iako će one u međuvremenu biti na posudbi u drugim muzejima.

Prema sadašnjim planovima, Maezawi će na putu društvo praviti i jedan do dva prava astronauta, kao i zasad neutvrđeni broj pilota iz same kompanije SpaceX. Naravno, sve to u slučaju da se projekti SpaceX-a nastave uspješno razvijati jer treba imati u vidu to da za razvoj svemirskih tehnologija nije dovoljno lagodno najaviti izgradnju lansirnog centra u Udbini. I sam Elon Musk izjavio je da izvedba cijelog projekta nije sto posto sigurna.

Mjesec je dosad posjetilo 24 ljudi i svi su bili sudionici u američkim svemirskim programima. Prvi put to je bilo 1968. godine, tijekom misije Apollo 8, a posljednji put 1972., u misiji Apollo 17. Od njih 24 samo su dvanaestorica sletjela na samu površinu Mjeseca.

Zahvaljujući ponovno aktiviranom interesu za svemirska putovanja i aktivnosti državnih agencija Kine, Indije, Japana i nekih drugih zemalja, nije moguće sa sigurnošću utvrditi hoće li Maezawa biti baš idući putnik do Mjeseca, iako niti jedna država zasad nije službeno najavila povratak ljudskih posada na najveći Zemljin satelit. No pokrene li Maezawa novi trend među milijarderima uvijek željnim egzotičnih destinacija, sve se čini da će hrvatskom turizmu trebati puno više od ionako klimave strategije.