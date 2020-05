Dokumentarni serijal 'Posljednji ples' o košarkaškoj legendi Michaelu Jordanu i njegovu klubu Chicago Bulls podsjetio je na unosan sponzorski ugovor koji je od Jordana stvorio milijardera i skrenuo pažnju na tržište sportske opreme, na kojem se par tenisica može prodati i za 200.000 dolara

Američki televizijski sportski kanal ESPN sredinom travnja počeo je s emitiranjem dokumentarnog serijala 'Posljednji ples' (The Last Dance). Serijal se fokusira na američki košarkaški klub Chicago Bulls i njihovu trijumfalnu sezonu 1997./'98., koju su okrunili zaokruživanjem drugog niza trostrukih uzastopnih prvaka američke profesionalne košarkaške lige NBA .

Petogodišnji ugovor koji mu je ponudio Nike nosio je osnovnu godišnju naknadu od 500 tisuća dolara, trostruko više nego što su tada nosili takvi ugovori. (Uz uračunavanje inflacije danas bi to bio ekvivalent od 1,25 milijuna dolara.) Nike je računao da će u idućih tri godine od prodaje tenisica s Jordanovim imenom ostvariti tri milijuna dolara prihoda, no malo su pogriješili. Samo u prvoj godini prihodi su dosegnuli 126 milijuna dolara. Uz prvi model patika s brendom Air Jordan vezan je i kuriozitet da ih je NBA liga zabranila jer su bile dizajnirane u bojama koje nisu odgovarale standardu, no Nike je platio kaznu i prilagodio dizajn. Ostalo je, kako se to obično kaže, povijest.

Prema izračunu magazina Forbes, temeljem ugovora s Nikeom, Jordan je dosad ostvario 1,3 milijarde dolara prihoda, a njegovo se ukupno bogatstvo procjenjuje na oko 2,1 milijardu dolara. Nike je, s druge strane, također enormno profitirao od Jordanove popularnosti i modela Air Jordan. Kompanija je danas najveći svjetski proizvođač sportske opreme s četrdesetak milijardi dolara godišnjih prihoda, otprilike dvostruko više od Adidasa i 43 puta više od prihoda koje su ostvarivali u trenutku u kojem su s Jordanom potpisali ugovor.