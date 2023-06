Je li moguće novo njemačko gospodarsko čudo?

Njemačko čudo iz pedesetih godina zaslužno je i za odlične statistike zemlje te su one danas predmet proučavanja povjesničara. Od 1950. do kraja stoljeća njemački BDP u prosjeku je rastao solidnih 3,1 posto. No u 21. stoljeću takvi rezultati mogu se samo sanjati.

Razloga za usporavanje je mnogo: u Njemačkoj sve manje i manje ljudi radi, geopolitičke napetosti su visoke, kao i cijene hrane i energije, a ogroman novac ulaže se u borbu protiv klimatskih promjena. Unatoč svemu, kancelar Olaf Scholz najavio je novo gospodarsko čudo.