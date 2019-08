Je li Justin Trudeau doista Paris Hilton kanadske politike?

Poseban tim marketinških stručnjaka oblikovao je političara lake kategorije u globalnu političku superzvijezdu. Zahvaljujući pametnom korištenju društvenih mreža, 23. premijer Kanade Justin Trudeau postao je prvi premijer instagramskog doba, ali uoči novih izbora u listopadu 'političkom brendu J.T.' medijska se pozlata malo izlizala, tvrde analitičari. Ipak, proriču mu pobjedu

Emmanuel Macron je tvitao: 'Kuća nam gori. Doslovno. U plamenu je amazonska prašuma, pluća koja proizvode 20 posto kisika našeg planeta. To je međunarodna kriza. Razgovarajmo o tome na sastanku G7!' Justin Trudeau je odgovorio: 'Potpuno se slažem. Puno smo raspravljali o zaštiti okoliša na prošlogodišnjem samitu G7 u Charlevoixu i trebamo to nastaviti ovaj vikend. Moramo djelovati za spas našeg planeta – naša djeca i unuci računaju na nas.'

Iako je skandal, nazvan Lavscam, mlaka vodica u odnosu na brojne skandale u Trumpovu južnom carstvu, Trudeaua bi po mišljenju nekih to moglo stajati reizbora i zaprijetiti ozbiljnom krizom Liberalne stranke. Tim više što je politička zvijezda u usponu Jody Wilson-Raybould prva domorotkinja na tako visokom položaju, a Trudeau je njezinim izborom želio riješiti niz starih nesporazuma sa starosjediocima Kanade i održati obećanje iz 2015. da će njegov kabinet biti rodno ravnopravan. Pale su teške riječi te je čovjek koji na sve strane promovira ravnopravnost žena, vjerske slobode, multikulturalnost i prima milijun imigranata do kraja 2020. godine iznenada postao 'seksist i rasist'. 'Poštuj integritet žena i domorodačkih vođa u politici', poručile su mu članice udruge Daugters of the Vote, okrenuvši mu leđa kada im se obratio u parlamentu.

'On je filmska zvijezda. Glasao sam za njega zbog oca Pierrea Trudeaua. Nije loša osoba, ali nije spreman za ulogu lidera', citira The Guardian izvjesnog Nicolea Papadakisa, stanovnika saveznog izbornog okruga Papineau u Montrealu (Quebec) koji je Trudeau predstavljao u parlamentu od 2008. i koji mu je donio pobjedničke glasove za 23. premijera Kanade. Za razliku od Trudeaua juniora, Papadakis hvali Justinova oca Pierrea (bio je 15 godina na vlasti) jer je 'Kanađanima dao nadu i ujedinio nas'. I Pierreov dugogodišnji savjetnik, guru medijskog doba Marshall McLuhan ponavljao je da Kanada do njegove pojave nije imala identitet te da ga je on krojio po svojoj mjeri.