Izraelsko-kineski konzorcij ne odustaje od ponude za najam Aluminija

Predstavnici izraelsko-kineske grupacije koju predvodi MT Abraham Group iz Tel Aviva najavili su dolazak u Mostar te su ponovili namjere uzimanja u zakup pogona posrnulog mostarskog Aluminija unatoč tome što su vlada Federacije BiH i većina dioničara ove kompanije odbacili njihov prijedlog

U priopćenju za javnost dostavljenom medijima u nedjelju iz MT Abraham Group, predsjednik ove grupacije Amir Gross Kabiri ističe se kako su zajedno s međunarodnim partnerima iz Kine China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Industry of Engineering Metal & Foreign Co., Ltd. (NFC) nastojali s vlastima na svim razinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, poduzeti zajednički napor kako bi se osigurao opstanak Aluminija.

Kabiri će 1. ožujka 2020. u Mostaru održati otvoreni sastanak s radnicima i drugim zainteresiranima kako bi dobio posljednje informacije oko najma mostarskog Aluminija. U priopćenju se dodaje kako su M.T. Abraham Group i njezini partneri spremni odmah započeti s provođenjem strateškog plana prema predloženom sporazumu.