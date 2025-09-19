Ivana Lonjak Dam i Stefano Gison novi su članovi Uprave Zagrebačke banke

Ivana Lonjak Dam pridružila se UniCreditu 2004. godine kao voditeljica poslovnog odnosa u Zagrebačkoj banci. Godine 2008. prelazi u Upravljanje rizicima. Od 2013. obnašala je razne međunarodne uloge u UniCredit Bank Austria i UniCredit SpA u Milanu, nadgledajući okvire rizika u Srednjoj i Istočnoj Europi. U travnju 2020. imenovana je na funkciju Chief Risk Officera i članice Uprave UniCredit Bank Mađarska. Posjeduje MBA i diplomu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, CFA certifikat te je završila edukaciju Executive Master in Change na INSEAD-u.

Stefano Gison bio je član Uprave UniCredit Bank Češka i Slovačka i COO od 2021. godine. Prije toga bio je na poziciji člana Uprave za Podršku bankarskom poslovanju u Zagrebačkoj banci i UniCredit banci u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Università degli Studi di Napoli Federico II, a ima i dodatni certifikat za vođenje digitalne transformacije poslovanja IMD-a.