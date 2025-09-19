ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Ivana Lonjak Dam i Stefano Gison novi su članovi Uprave Zagrebačke banke

L. F.

19.09.2025 u 13:58

Ivana Lonjak Dam i Stefano Gison
Ivana Lonjak Dam i Stefano Gison Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ratko Mavar
Bionic
Reading

Odlukom Nadzornog odbora Zagrebačke banke, Ivana Lonjak Dam imenovana je članicom Uprave za Upravljanje rizicima Zagrebačke banke (CRO – Chief Risk Officer), a Stefano Gison članom Uprave za podršku bankarskom poslovanju (COO – Chief Operating Officer). Primitkom suglasnosti ECB-a na imenovanje, mandat im je započeo 17. rujna 2025. godine

Ivana Lonjak Dam pridružila se UniCreditu 2004. godine kao voditeljica poslovnog odnosa u Zagrebačkoj banci. Godine 2008. prelazi u Upravljanje rizicima. Od 2013. obnašala je razne međunarodne uloge u UniCredit Bank Austria i UniCredit SpA u Milanu, nadgledajući okvire rizika u Srednjoj i Istočnoj Europi. U travnju 2020. imenovana je na funkciju Chief Risk Officera i članice Uprave UniCredit Bank Mađarska. Posjeduje MBA i diplomu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, CFA certifikat te je završila edukaciju Executive Master in Change na INSEAD-u.

Stefano Gison bio je član Uprave UniCredit Bank Češka i Slovačka i COO od 2021. godine. Prije toga bio je na poziciji člana Uprave za Podršku bankarskom poslovanju u Zagrebačkoj banci i UniCredit banci u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Università degli Studi di Napoli Federico II, a ima i dodatni certifikat za vođenje digitalne transformacije poslovanja IMD-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROCJENA SREDIŠNJE BANKE

PROCJENA SREDIŠNJE BANKE

Njemačka bi za dlaku mogla izbjeći recesiju: Evo o čemu to ovisi
državna statistika

državna statistika

Objavljena prosječna plaća u Hrvatskoj
gigantski izazov

gigantski izazov

Megalomanski projekt koji bi mogao uništiti Tursku: Hoće li Erdoğanov kanal postati groblje novca

najpopularnije

Još vijesti