Italija očekuje sumornu turističku sezonu unatoč otvaranju granica

Turisti se ne vraćaju u Italiju unatoč ponovnom otvaranju granica u Europi, požalila se nacionalna čelnica turističke industrije Marina lalli, koja očekuje sumornu turističku sezonu. Europskim posjetiteljima dopušten je ulazak u Italiju od 3. lipnja kada su ukinuta ograničenja putovanja, do tada nametnuta zbog pandemije koronavirusa, no to je ostalo gotovo bez učinka.

"Nije da ne vidimo znatan broj turista, nego ih uopće nema", rekla je Lalli, predsjednica udruženja Federturisma. "Govorim o talijanskim turistima, ali posebno o stranim", rekla je Lalli predviđajući da se međunarodni posjetitelji neće vratiti "barem do razdoblja od rujna do listopada".