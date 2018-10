Intervju s Marinom Pupić-Bakrač, direktoricom konferencije PMI Forum

Loša komunikacija najčešći je uzrok propalih projekata, uspješan projektni menadžer mora biti dobar lider

PMI konferencija otvorena je za sve koje zanima projektni menadžment i njegova primjena, i to na razini pojedinca, projektnog tima ili kompleksnijeg oblika upravljanja programima i portfeljima. Praktičari projektnog menadžmenta tradicionalno posjećuju konferenciju. Koriste priliku za razmjenu iskustva i diskusiju o aktualnim temama lokalnog i globalnog tržišta. Koriste i priliku za upoznavanje novih partnera i suradnika, što je posebno važno u ovoj profesiji. Konferencija je jednako namijenjena i pojedincima i organizacijama bez iskustva u upravljanju projektima koji žele naučiti kako pokrenuti, voditi i realizirati projekt u strukturiranoj formi te kako organizirati portfelj projekata koji će pomoći organizaciji u postizanju ciljeva. Ona je stoga plodno tlo za poboljšanje karijera i kompetencija, za osobnu i profesionalnu inspiraciju. Upravo zbog širokog interesa i ove godine očekujemo rekordan odaziv.

Dvanaesti put do sada organizirate vodeću regionalnu strukovnu konferenciju na području projektnog menadžmenta. Što je njezin cilj?

Što znači biti vrhunski projektni menadžer? Kakvo obrazovanje, znanje i vještine on mora imati?



Upravljanje projektima, osobito kompleksnim u smislu budžeta ili broja sudionika, zahtjevan je posao u kojem se očekuje profesionalan pristup, fokus, odgovornost, dostupnost izvan radnog vremena i, ono najbitnije, strast prema poslu. Mnogo je dobrih knjiga napisano na ovu temu i vjerojatno će ih biti još puno. Sukus svega je da uspješan projektni menadžer mora imati sve osobine dobrog vođe, a tu na prvo mjesto po važnosti dolaze komunikacijske vještine. Upravo je loša komunikacija najčešći uzrok propalih projekata i to pokazuju brojna istraživanja. Usvajajući formalna znanja kroz certifikate ili akademske programe, projektni menadžer stječe kompetenciju za operacionalizaciju ciljeva projekta na strukturiran način.

Što znači agilni pristup, koji top tema ovogodišnje konferencije?



U kontekstu upravljanja projektima agilno se stavlja nasuprot tradicionalnom pristupu. Agilni pristup naglasak stavlja na tim koji radi na zadatku dok tradicionalni kreće od razrade projektnih zadataka na koje se onda alociraju resursi, odnosno članovi tima. Agilno se provodi u kontroliranim uvjetima, ali istodobno pruža osjećaj slobode i kreativnosti. Primjerice, SCRUM razvoj proizvoda, koji se provodi u kraćim iteracijama, dopušta kreativnost, ali se istovremeno prilagođava zahtjevima kupca koji je aktivno uključen u projekt tijekom cijelog njegova trajanja. Tako kupac neprestano prati dizajn proizvoda i u svakoj fazi ima jasan uvid u ishod. U waterfall (tradicionalnom) razvoju kupac tek pri kraju projekta, kod isporuke prototipa ili u fazi testiranja, dobiva uvid u ishod, što povećava rizik od zahtjeva za promjenama i probijanja rokova. Oba pristupa imaju svoje vrijednosti i na organizaciji je da prepozna kojim će od njih ili njihovom kombinacijom postići najbolje rezultate.



Danas se mijenjaju poslovni modeli, na ambicioznim projektima sudjeluju članovi timova iz cijelog svijeta? Kakav pristup upravljanja projektima to zahtijeva?



Projekt je za svojeg trajanja izložen raznim utjecajima, od vanjskih, nekontoliranih do onih internih, koje produciraju članovi tima ili menadžment. To može rezultirati promjenama budžeta, probijanjem rokova isporuke, utjecati na promjenu opsega isporuke, odnosno može donijeti brojne rizike. Projektni menadžer mora se znati profesionalno nositi s raznim izazovima, donositi ispravne odluke, komunicirati ih s članovima tima i ključnim stakeholderima. Agilnim i poduzetničkim pristupom svakako se ubrzava vrijeme isporuke i smanjuje mogućnost negativnih utjecaja na ishod projekta.



Postoji li neka granica veličine tvrtke, razine kompleksnosti i vrijednosti projekata kada svakako treba imati projektnog menadžera?



Svaka tvrtka, bilo da se radi o poduzetniku ili korporaciji i neovisno o području rada, ima poslovne ciljeve i tržišnu poziciju kojoj teži. Za postizanje strateških ciljeva pokreću se projekti kojima upravljaju ili projektni menadžeri ili funkcionalni menadžeri koji povremeno vode projekte. U ovom drugom slučaju, negativne rizike projekta povećava činjenica da funkcionalni menadžer često drži fokus na drugim (prioritetnim) poslovnim zadacima, a i to što se povremenim vođenjem projekata ne mogu kvalitetno razviti potrebne vještine i kompetencija. Dakle, ne postoji mjerljiva granica ili kriteriji prema kojima tvrtka mora imati nog menadžera, nego menadžment tvrtke odlučuje koja je razina izvrsnosti potrebna na određenim ulogama u tvrtki. Na svjetskoj razini, čak tri od pet kompanija ulaže u razvoj vještina zaposlenika povezanih s područjem projektnog menadžmenta (izvor: PMI, istraživanje 'Pulse of the profession').

Koliko vrhunski projektni menadžer može tvrtki povećati produktivnost i prihode?



Projekti i programi trebali bi biti jezgra strateških inicijativa tvrtke i samim postavljanjem talenata na pozicije njihovih voditelja povećava se vjerojatnost uspjeha i smanjuju potencijalni rizici (koji imaju samo troškovnu stranu).

Tvrtke s talentima povećavaju vlastitu vrijednost u komunikaciji s kupcima i partnerima te poboljšavaju operacionalizaciju i kvalitetu isporuka proizvoda i usluga, a sve to, naravno, utječe na povećanje prihoda.



Je li projektni menadžer jedno od najpoželjnijih radnih mjesta i prilika za razvoj karijere?

S obzirom na stalan rast broja članova PMI udruge, povećanje broja sudionika stručnih konferencija i sve više certificiranih, interes definitivno postoji. Projektni menadžeri su po prirodi posla agilni, odgovorni, otvoreni prema novim znanjima i iskustvima te u stalnoj potrazi za usavršavanjem svojih vještina i znanja. A to je idealna podloga za razvoj karijere, kao i razvoj osobe.